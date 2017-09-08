سعر الذهب والدولار اليوم الجمعة 8-9-2017 في مصر بالبنوك والسوق السوداء : اسعار العملات ومواد البناء الآن

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أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب في محلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 798 جنيه أسمنت النصر النصر 743 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 768 جنيه أسمنت حورس حورس 755 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 745 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 758 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 750 جنيه أسمنت سيناء سيناء 743 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 748 جنيه السويس للأسمنت السويس 778 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 778 جنيه أسمنت تكنو تكنو 730 جنيه أسمنت حلوان حلوان 778 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 763 جنيه السويدي السويدي 790 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 745 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 743 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه حديد الجيوشي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد مصر ستيل 11550 جنيه 11550 جنيه

سعر الدولار اليوم بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 مصرف ابو ظبي 17.6200 17.7200 البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6099 17.7099 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6100 17.7100 بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100 بنك بيريوس 17.5900 17.6900 المصرف المتحد 17.6100 17.7100 البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000 المصري لتنمية الورادات 17.6100 17.7100 البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100 بنك المشرق 17.6100 17.7100 بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.6200 17.7200

سعر اليورو اليوم بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9117 21.1838 مصرف-ابو-ظبي 20.9942 21.1470 البنك-المصري-الخليجي 20.9651 21.3480 البنك-الأهلي 21.0061 21.3806 بنك-القاهرة 20.9704 21.2294 بنك-الاسكندرية 20.9704 21.3444 البنك-العربي-الافريقي 20.9942 21.3685 البنك-المركزي 21.1688 21.2926 بنك-مصر 20.9900 21.1400 بنك-بلوم-مصر 20.9942 21.3685 كريدي-أجريكول 20.9823 21.2414 بنك-بيريوس 20.9585 21.3324 المصرف-المتحد 20.8984 21.1422 البنك-التجاري-الدولي 20.9704 21.3444 المصري-لتنمية-الورادات 20.9823 21.1351 البنك-الأهلي-المتحد 20.9800 21.1400 بنك-المشرق 20.9800 21.2200 بنك-الاستثمار-العربي 21.0300 21.2400 بنك-HSBC 20.9700 21.2100 بنك-سايب 21.0000 21.1500

سعر الريال اليوم بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6502 4.7298 مصرف-ابو-ظبي 4.6768 4.7251 البنك-المصري-الخليجي 4.6740 4.7201 البنك-الأهلي 4.6988 4.7277 بنك-القاهرة 4.6746 4.7219 بنك-الاسكندرية 4.6931 4.7248 البنك-العربي-الافريقي 4.6718 4.7250 البنك-المركزي 4.6955 4.7225 بنك-مصر 4.7000 4.7200 بنك-بلوم-مصر 4.6984 4.7251 كريدي-أجريكول 4.6711 4.7224 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.8510 بنك-بيريوس 4.6670 4.7171 المصرف-المتحد 4.6495 4.7227 البنك-التجاري-الدولي 4.6728 4.7197 البنك-الأهلي-المتحد 4.6600 4.7300 بنك-المشرق 4.6700 4.7200 بنك-الاستثمار-العربي 4.6900 4.7300 بنك-HSBC 4.6900 4.7200 بنك-سايب 4.6800 4.7300

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 747 إلى 750 عيار 22 685 إلى 687 عيار 21 654 إلى 656 عيار 18 561 إلى 562 عيار 14 436 إلى 437 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,245 إلى 23,316 الجنيه الذهب 5,232 إلى 5,248 الكيلو 747,429 إلى 749,714