سعر الدولار والعملات وسعر الذهب فى مصر : سعر الحديد والأسمنت اليوم

Advertisements

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه، تحديث لحظى لأي تغيير بسعر الدولار وسعر الريال واليورو وباقي الجداول.

Advertisements

سعر الاسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 773 جنيه أسمنت النصر النصر 728 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 820 جنيه الفهد الفهد 743 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 733 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 733 جنيه أسمنت وادي النيل المصري غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص 755 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 730 جنيه أسمنت سيناء سيناء 723 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 735 جنيه السويس للأسمنت السويس 765 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 765 جنيه أسمنت تكنو تكنو 723 جنيه أسمنت حلوان حلوان 765 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 768 جنيه السويدي السويدي 773 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 738 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 733 جنيه

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

Advertisements

إقرأ أيضاً: أسعار كافة العملات بالسوق السوداء الآن

سعر الذهب اليوم الاربعاء 9/8/2017 تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 709 إلى 711 عيار 22 650 إلى 652 عيار 21 620 إلى 622 عيار 18 531 إلى 533 عيار 14 413 إلى 415 عيار 12 354 إلى 355 الاونصة 22,037 إلى 22,108 الجنيه الذهب 4,960 إلى 4,976 الكيلو 708,571 إلى 710,857

سعر الريال اليوم الاربعاء 9 أغسطس 2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.6821 4.7667 مصرف-ابو-ظبي 4.7127 4.7571 البنك-المصري-الخليجي 4.7112 4.7576 البنك-الأهلي 4.7331 4.7597 بنك-القاهرة 4.7012 4.7486 بنك-الاسكندرية 4.7251 4.7568 البنك-العربي-الافريقي 4.7062 4.7596 البنك-المركزي 4.7293 4.7561 بنك-مصر 4.7300 4.7600 بنك-بلوم-مصر 4.7304 4.7571 كريدي-أجريكول 4.7056 4.7571 بنك-بيريوس 4.7331 4.7597 المصرف-المتحد 4.6887 4.7467 البنك-التجاري-الدولي 4.7113 4.7599 البنك-الأهلي-المتحد 4.7100 4.7500 بنك-المشرق 4.7100 4.7600 بنك-الاستثمار-العربي 4.7300 4.7600 بنك-HSBC 4.7300 4.7600 بنك-سايب 4.7100 4.7500

سعر الدولار اليوم الاربعاء 9 أغسطس 2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7200 17.8200 مصرف ابو ظبي 17.7550 17.8400 البنك المصري الخليجي 17.7400 17.8400 البنك الأهلي 17.7500 17.8500 بنك القاهرة 17.7000 17.8000 بنك الاسكندرية 17.7200 17.8200 البنك العربي الافريقي 17.7500 17.8500 البنك المركزي 17.7363 17.8359 بنك مصر 17.7400 17.8400 بنك بلوم مصر 17.7400 17.8400 كريدي أجريكول 17.7400 17.8400 بنك بيريوس 17.7500 17.8500 المصرف المتحد 17.7000 17.8000 البنك التجاري الدولي 17.7500 17.8500 المصري لتنمية الورادات 17.7400 17.8500 البنك الأهلي المتحد 17.7300 17.8300 بنك المشرق 17.7300 17.8300 بنك الاستثمار العربي 17.7500 17.8500 بنك HSBC 17.7500 17.8500 بنك سايب 17.7300 17.8300

سعر اليورو اليوم الاربعاء 9 أغسطس 2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.8445 21.1148 مصرف-ابو-ظبي 20.9367 21.0940 البنك-المصري-الخليجي 20.8108 21.0976 البنك-الأهلي 20.8421 21.1058 بنك-القاهرة 20.8718 21.0467 بنك-الاسكندرية 20.8068 21.0704 البنك-العربي-الافريقي 20.8261 21.1058 البنك-المركزي 20.9448 21.0660 بنك-مصر 20.9200 21.0900 بنك-بلوم-مصر 20.9190 21.0940 كريدي-أجريكول 20.9190 21.0940 بنك-بيريوس 20.9308 21.1058 المصرف-المتحد 20.7884 21.0467 البنك-التجاري-الدولي 20.8261 21.1058 المصري-لتنمية-الورادات 20.9190 21.1058 البنك-الأهلي-المتحد 20.9100 21.0800 بنك-المشرق 20.9400 21.1100 بنك-الاستثمار-العربي 20.9600 21.1100 بنك-HSBC 20.9300 21.1100 بنك-سايب 20.9100 21.0800