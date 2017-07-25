أخبار الإقتصاد المصري.. سعر الدولار، الريال، اليورو، الذهب، الحديد والأسمنت اليوم

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أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

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سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10900 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي 10650 جنيه 10650 جنيه حديد العتال 10600 جنيه 10600 جنيه حديد عطيه 10600 جنيه 10600 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10600 جنيه 10600 جنيه حديد المصريين 10700 جنيه 10700 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10500 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10500 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10500 جنيه 10500 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25/7/2017 في مصر الآن: تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 711 إلى 713 عيار 22 652 إلى 654 عيار 21 622 إلى 624 عيار 18 533 إلى 535 عيار 14 415 إلى 416 عيار 12 355 إلى 357 الاونصة 22,108 إلى 22,179 الجنيه الذهب 4,976 إلى 4,992 الكيلو 710,857 إلى 713,143

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 793 جنية أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 830 جنيه الفهد الفهد 785 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 770 جنيه أسمنت حورس حورس 758 جنيه أسمنت النهضة الصخرة غير متاح أسمنت وادي النيل المصري 748 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 763 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 740 جنيه أسمنت سيناء سيناء 728 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 738 جنيه السويس للأسمنت السويس 753 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 748 جنيه أسمنت تكنو تكنو 720 جنيه أسمنت حلوان حلوان 748 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 775 جنية السويدي السويدي 795 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 733 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله غير متاح

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

سعر الريال اليوم الثلاثاء 25/7/2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف-ابو-ظبي 4.7405 4.7891 البنك-المصري-الخليجي 4.7404 4.7870 البنك-الأهلي 4.7464 4.7731 بنك-البركة 4.6753 4.8163 بنك-القاهرة 4.7410 4.7886 بنك-الاسكندرية 4.7518 4.7834 البنك-العربي-الافريقي 4.7327 4.7863 البنك-المركزي 4.7562 4.7833 بنك-مصر 4.7571 4.7814 بنك-بلوم-مصر 4.7571 4.7837 كريدي-أجريكول 4.7347 4.7864 بنك-التعمير-والإسكان 4.2010 4.9095 بنك-بيريوس 4.7592 4.7860 المصرف-المتحد 4.7152 4.7733 البنك-التجاري-الدولي 4.7379 4.7865 البنك-الأهلي-المتحد 4.7400 4.7900 بنك-المشرق 4.7400 4.7900 بنك-الاستثمار-العربي 4.7500 4.7800 بنك-HSBC 4.7600 4.7900 بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7364 4.7831 البنك-الأهلي-اليوناني 4.6897 4.7664

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25/7/2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف-ابو-ظبي 20.7730 20.9845 البنك-المصري-الخليجي 20.7560 20.9764 البنك-الأهلي 20.7174 20.9144 بنك-البركة 20.4363 21.1471 بنك-القاهرة 20.7613 20.9728 بنك-الاسكندرية 20.7710 20.9377 البنك-العربي-الافريقي 20.7970 20.9728 البنك-المركزي 20.7891 20.9085 بنك-مصر 20.5731 20.7229 بنك-بلوم-مصر 20.7854 20.9611 كريدي-أجريكول 20.7613 20.9728 بنك-بيريوس 20.8113 20.9584 المصرف-المتحد 20.6204 20.9144 البنك-التجاري-الدولي 20.7613 20.9728 البنك-الأهلي-المتحد 20.8000 20.9700 بنك-المشرق 20.7600 20.9700 بنك-الاستثمار-العربي 20.7400 20.9400 بنك-HSBC 20.7400 20.9500 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7440 20.9245 بنك-سايب 20.8100 20.9700 البنك-الأهلي-اليوناني 20.7970 20.9728

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25/7/2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8200 17.9200 مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8500 17.9500 البنك الأهلي 17.8000 17.9000 بنك البركة 17.8200 17.9200 بنك القاهرة 17.8500 17.9500 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8500 17.9500 البنك المركزي 17.8371 17.9379 بنك مصر 17.8400 17.9400 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8500 17.9500 بنك التعمير والإسكان 17.8200 17.9200 بنك بيريوس 17.8500 17.9500 المصرف المتحد 17.8000 17.9000 المصري لتنمية الورادات 17.8300 17.9300 البنك الأهلي المتحد 17.8500 17.9500 بنك المشرق 17.8500 18.9500 بنك الاستثمار العربي 17.8200 17.9200 البنك الأهلي اليوناني 17.8500 17.9500 بنك HSBC 17.8300 17.9300 بنك سايب 17.8500 17.9500 بنك الإئتمان الزراعي 17.8000 17.9000