أخبار الإقتصاد المصري.. سعر الدولار، الريال، اليورو، الذهب، الحديد والأسمنت اليوم

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أخبار الإقتصاد المصري.. سعر الدولار، الريال، اليورو، الذهب، الحديد والأسمنت اليوم
أسعار العملات والذهب ومواد البناء

أخبار الإقتصاد المصري اليوم، نقدم لحضراتكم في هذا المقال كافة أسعار العملات والذهب والحديد والأسمنت، من خلال جداول محدثة لحظياً، سعر الدولار والريال واليورو في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الذهب بمحلات الصاغة، اسعار الحديد في كافة الشركات، أسعار الأسمنت بكافة أنواعه.

تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر الأخبار الاقتصادية واحدث اسعار الدولار والريال واليورو والحديد والأسمنت بجميع أنواعه من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10900 جنيه10900 جنيه
حديد بشاي10650 جنيه10650 جنيه
حديد العتال10600 جنيه10600 جنيه
حديد عطيه10600 جنيه10600 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10600 جنيه10600 جنيه
حديد المصريين10700 جنيه10700 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10500 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10500 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10500 جنيه10500 جنيه
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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25/7/2017 في مصر الآن: تحديث لحظي

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24711 إلى 713
عيار 22652 إلى 654
عيار 21622 إلى 624
عيار 18533 إلى 535
عيار 14415 إلى 416
عيار 12355 إلى 357
الاونصة22,108 إلى 22,179
الجنيه الذهب4,976 إلى 4,992
الكيلو710,857 إلى 713,143

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أدى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة على الأسمنت إلى ارتفاع أسعاره خلال التعاملات في السوق في مطلع الشهر الجاري، إلا أن تلك الارتفاعات قد استمرت حتى منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ هذا الحين ولم تتغير أسعار الأسمنت خلال تعاملات السوق لا إلى الارتفاع أو الانخفاض، لربما يرجع هذا الاستقرار إلى الانخفاض الذي مرت به أسعار الدولار خلال تعاملات السوق في الأسبوع الماضي، و لكن يمكن القول بأن أسعار الأسمنت تشهد استقرَار خلال التعاملات اليوم على آخر سعر تم إقراره بعد آخر ارتفاع، ويمثل الأسمنت أهم المكونات التي تدخل في أعمال البناء لذا فإن الإطلاع على أسعار الأسمنت محل اهتمام من قبل الجميع في السوق، سواء التجار أو أصحاب المصانع أو العاملين في هذا المجال أو حتى المواطنين.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح793 جنية
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس830 جنيه
الفهدالفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير730 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك770 جنيه
أسمنت حورسحورس758 جنيه
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصري748 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص763 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري740 جنيه
أسمنت سيناءسيناء728 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر738 جنيه
السويس للأسمنتالسويس753 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة748 جنيه
أسمنت تكنو تكنو720 جنيه
أسمنت حلوانحلوان748 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف775 جنية
السويديالسويدي795 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي733 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسلهغير متاح

لكافة أنواع الأسمنت المخلوط و الأسمنت الأبيض و أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر، من هنا.

 

سعر الريال اليوم الثلاثاء 25/7/2017 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الماضية، وجاء هذا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الريال بشكل كبير حتى أنه وصل أضعاف السعر القديم قبل قرار التعويم، واستمر هذا الارتفاع خاصة خلال فترة الإقبال الشديدة والتي تزامنت مع موسم العمرة خلال شهر رمضان الكريم وبعده، ولكن بعد انتهاء تلك الأزمة فإن سعر الريال يمر بحالة من الاستقرار عند نفس المتوسطات لما يقارب على الشهر، حيث تستقر أسعار الريال خلال التعاملات في البنوك في حين أن السوق السوداء تشهد هبوط في مستوى التعاملات بسبب خوف المتعاملين من الخسائر المحتملة في حالة استمرار سعر الريال في الانخفاض.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف-ابو-ظبي4.74054.7891
البنك-المصري-الخليجي4.74044.7870
البنك-الأهلي4.74644.7731
بنك-البركة4.67534.8163
بنك-القاهرة4.74104.7886
بنك-الاسكندرية4.75184.7834
البنك-العربي-الافريقي4.73274.7863
البنك-المركزي4.75624.7833
بنك-مصر4.75714.7814
بنك-بلوم-مصر4.75714.7837
كريدي-أجريكول4.73474.7864
بنك-التعمير-والإسكان4.20104.9095
بنك-بيريوس4.75924.7860
المصرف-المتحد4.71524.7733
البنك-التجاري-الدولي4.73794.7865
البنك-الأهلي-المتحد4.74004.7900
بنك-المشرق4.74004.7900
بنك-الاستثمار-العربي4.75004.7800
بنك-HSBC4.76004.7900
بنك-الإئتمان-الزراعي4.73644.7831
البنك-الأهلي-اليوناني4.68974.7664

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25/7/2017 بالبنوك

يتأثر سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه بالأسعار العالمية والمحلية على حد السواء، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته أسعار اليورو خلال التعاملات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الاستقرار قد انتهى منذ فترة أسبوع، حيث بدء سلسلة الانخفاضات منذ أسبوع ومازال مستمر فيها إلا أن وصل إلى مستويات لم يكن من المتوقع أن يصل إليها، ولعل هذا الانخفاض هو نتيجة المؤشرات الجيدة التي تظهرها الحالة الاقتصادية للبلاد في الفترة الأخيرة، و كانت تعاملات الخميس الماضي في البنوك تمر بحالة انخفاض جماعي، بينما شهدت تعاملات اليوم استقرار في الأسعار عند المتوسطات التي شهدتها في الأسبوع الماضي، و نظرا للمحاولات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخلص من السوق السوق السوداء والإجراءات التي تم اتخاذها، فإن سعر اليورو يمر بحالة من التراجع المستمر الملحوظ خلال التعاملات، كما ومن المتوقع من قبل العديد أن يستمر الاستقرار في سعر اليورو خلال التعاملات في الفترة القادمة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف-ابو-ظبي20.773020.9845
البنك-المصري-الخليجي20.756020.9764
البنك-الأهلي20.717420.9144
بنك-البركة20.436321.1471
بنك-القاهرة20.761320.9728
بنك-الاسكندرية20.771020.9377
البنك-العربي-الافريقي20.797020.9728
البنك-المركزي20.789120.9085
بنك-مصر20.573120.7229
بنك-بلوم-مصر20.785420.9611
كريدي-أجريكول20.761320.9728
بنك-بيريوس20.811320.9584
المصرف-المتحد20.620420.9144
البنك-التجاري-الدولي20.761320.9728
البنك-الأهلي-المتحد20.800020.9700
بنك-المشرق20.760020.9700
بنك-الاستثمار-العربي20.740020.9400
بنك-HSBC20.740020.9500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.744020.9245
بنك-سايب20.810020.9700
البنك-الأهلي-اليوناني20.797020.9728

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25/7/2017 بالبنوك

مرّ سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية بانخفَاضات متتالية ساهمت في حدوث تراجع بشكل ملحوظ في أسعارِه خلال التعاملات أمام الجنيه، و جاءت تعاملات اليوم في السوق السوداء تشير إلى استقرار ملحوظ في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه، الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاض الذي يَشهده والاستقرار خلال التعاملات في السوق السوداء، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء مازال مرتفع عن سعر الدولار في البنوك والتي لم تتغير متوسطاتها السعرية لمدة تتجاوز الشهرين، و يأتي انخفاض سعر الدولار نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي أصدر قرار بتوفير الدولار الأمريكي للعملاء بدون مستندات حتى مبلغ 2000 دولار، هذا في ظل انخفاض سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد المزيد من الخسائر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.820017.9200
مصرف ابو ظبي17.860017.9600
البنك المصري الخليجي17.850017.9500
البنك الأهلي17.800017.9000
بنك البركة17.820017.9200
بنك القاهرة17.850017.9500
بنك الاسكندرية17.820017.9200
البنك العربي الافريقي17.850017.9500
البنك المركزي17.837117.9379
بنك مصر17.840017.9400
بنك بلوم مصر17.840017.9400
كريدي أجريكول17.850017.9500
بنك التعمير والإسكان17.820017.9200
بنك بيريوس17.850017.9500
المصرف المتحد17.800017.9000
المصري لتنمية الورادات17.830017.9300
البنك الأهلي المتحد17.850017.9500
بنك المشرق17.850018.9500
بنك الاستثمار العربي17.820017.9200
البنك الأهلي اليوناني17.850017.9500
بنك HSBC17.830017.9300
بنك سايب17.850017.9500
بنك الإئتمان الزراعي17.800017.9000