اسعار العملات والذهب اليوم الاحد 1 يوليو 2018 في مصر الآن

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم الاحد 1 يوليو 2018 في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.
سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:
واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.
وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7335
|4.7893
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7400
|4.7900
|البنك-المصري-الخليجي
|4.7400
|4.7900
|البنك-الأهلي
|4.7437
|4.7705
|بنك-القاهرة
|4.7251
|4.7726
|بنك-الاسكندرية
|4.7464
|4.7732
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7248
|4.7783
|البنك-المركزي
|4.7000
|4.7400
|بنك-مصر
|4.7437
|4.7705
|بنك-بلوم-مصر
|4.7650
|4.7917
|كريدي-أجريكول
|4.7400
|4.7900
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6972
|4.7907
|بنك-بيريوس
|4.7305
|4.7785
|بنك-قناة-السويس
|4.7464
|4.7732
|المصرف-المتحد
|4.7129
|4.7867
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.7300
|4.7900
|بنك-المشرق
|4.7300
|4.7800
|بنك-HSBC
|4.7500
|4.7800
|بنك-سايب
|4.7400
|4.7800
|بنك-قطر-الوطني
|4.7500
|4.7800
سعر اليورو اليوم بالبنوك
أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.
هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.
سعر اليورو الان
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك-العربي
|20.4000
|20.6290
|مصر-إيران-للتنمية
|20.6040
|20.8880
|مصرف-ابو-ظبي
|20.5890
|20.7910
|البنك-المصري-الخليجي
|20.5610
|20.8100
|البنك-الأهلي
|20.4970
|20.7370
|بنك-البركة
|20.4870
|20.8090
|بنك-القاهرة
|20.5900
|20.7500
|بنك-الاسكندرية
|20.5230
|20.7640
|البنك-العربي-الافريقي
|20.5660
|20.8100
|البنك-المركزي
|20.6440
|20.7660
|بنك-مصر
|20.4970
|20.7370
|بنك-بلوم-مصر
|20.5680
|20.7620
|كريدي-أجريكول
|20.5660
|20.7620
|بنك-التعمير-والإسكان
|20.4120
|20.8470
|بنك-بيريوس
|20.6000
|20.7620
|بنك-قناة-السويس
|20.5540
|20.7950
|المصرف-المتحد
|20.4020
|20.8690
|البنك-التجاري-الدولي
|20.5660
|20.8100
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.6020
|20.7620
|بنك-المشرق
|20.6000
|20.7620
|بنك-الاستثمار-العربي
|20.6020
|20.7460
|بنك-HSBC
|20.5700
|20.8100
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|20.5120
|20.7160
|بنك-سايب
|20.6100
|20.7600
|بنك-عودة
|20.5720
|20.8100
|البنك-الأهلي-اليوناني
|20.5720
|20.7500
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|719 إلى 721
|عيار 22
|659 إلى 661
|عيار 21
|629 إلى 631
|عيار 18
|539 إلى 541
|عيار 14
|419 إلى 421
|عيار 12
|359 إلى 361
|الاونصة
|22,356 إلى 22,428
|الجنيه الذهب
|5,032 إلى 5,048
|الكيلو
|718,857 إلى 721,143
سعر الدولار اليوم بالبنوك
أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.8400
|17.9400
|مصرف ابو ظبي
|17.8600
|17.9600
|البنك المصري الخليجي
|17.8400
|17.9400
|البنك الأهلي
|17.7800
|17.8800
|بنك البركة
|17.8400
|17.9400
|بنك القاهرة
|17.8300
|17.9300
|بنك الاسكندرية
|17.8200
|17.9200
|البنك العربي الافريقي
|17.8400
|17.9400
|البنك المركزي
|17.8350
|17.9340
|بنك مصر
|17.7800
|17.8800
|بنك بلوم مصر
|17.8400
|17.9400
|كريدي أجريكول
|17.8400
|17.9400
|بنك التعمير والإسكان
|17.8200
|17.9200
|بنك بيريوس
|17.8400
|17.9400
|بنك قناة السويس
|17.8300
|17.9300
|المصرف المتحد
|17.8400
|17.9400
|البنك التجاري الدولي
|17.8400
|17.9400
|المصري لتنمية الورادات
|17.8400
|17.9400
|بنك المشرق
|17.8400
|17.9400
|بنك الاستثمار العربي
|17.8400
|17.9400
|البنك الأهلي اليوناني
|17.8300
|17.9300
|بنك HSBC
|17.8400
|17.9400
|بنك عودة
|17.8450
|17.9400
|بنك سايب
|17.8400
|17.9400
|بنك الإئتمان الزراعي
|17.7800
|17.8800
|البنك العربي
|17.6000
|17.7000
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