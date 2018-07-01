اسعار العملات والذهب اليوم الاحد 1 يوليو 2018 في مصر الآن

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سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم الاحد 1 يوليو 2018 في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

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وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7335 4.7893 مصرف-ابو-ظبي 4.7400 4.7900 البنك-المصري-الخليجي 4.7400 4.7900 البنك-الأهلي 4.7437 4.7705 بنك-القاهرة 4.7251 4.7726 بنك-الاسكندرية 4.7464 4.7732 البنك-العربي-الافريقي 4.7248 4.7783 البنك-المركزي 4.7000 4.7400 بنك-مصر 4.7437 4.7705 بنك-بلوم-مصر 4.7650 4.7917 كريدي-أجريكول 4.7400 4.7900 بنك-التعمير-والإسكان 4.6972 4.7907 بنك-بيريوس 4.7305 4.7785 بنك-قناة-السويس 4.7464 4.7732 المصرف-المتحد 4.7129 4.7867 البنك-الأهلي-المتحد 4.7300 4.7900 بنك-المشرق 4.7300 4.7800 بنك-HSBC 4.7500 4.7800 بنك-سايب 4.7400 4.7800 بنك-قطر-الوطني 4.7500 4.7800

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.6040 20.8880 مصرف-ابو-ظبي 20.5890 20.7910 البنك-المصري-الخليجي 20.5610 20.8100 البنك-الأهلي 20.4970 20.7370 بنك-البركة 20.4870 20.8090 بنك-القاهرة 20.5900 20.7500 بنك-الاسكندرية 20.5230 20.7640 البنك-العربي-الافريقي 20.5660 20.8100 البنك-المركزي 20.6440 20.7660 بنك-مصر 20.4970 20.7370 بنك-بلوم-مصر 20.5680 20.7620 كريدي-أجريكول 20.5660 20.7620 بنك-التعمير-والإسكان 20.4120 20.8470 بنك-بيريوس 20.6000 20.7620 بنك-قناة-السويس 20.5540 20.7950 المصرف-المتحد 20.4020 20.8690 البنك-التجاري-الدولي 20.5660 20.8100 المصري-لتنمية-الورادات 20.6020 20.7620 بنك-المشرق 20.6000 20.7620 بنك-الاستثمار-العربي 20.6020 20.7460 بنك-HSBC 20.5700 20.8100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.5120 20.7160 بنك-سايب 20.6100 20.7600 بنك-عودة 20.5720 20.8100 البنك-الأهلي-اليوناني 20.5720 20.7500

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 719 إلى 721 عيار 22 659 إلى 661 عيار 21 629 إلى 631 عيار 18 539 إلى 541 عيار 14 419 إلى 421 عيار 12 359 إلى 361 الاونصة 22,356 إلى 22,428 الجنيه الذهب 5,032 إلى 5,048 الكيلو 718,857 إلى 721,143

سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.8400 17.9400 مصرف ابو ظبي 17.8600 17.9600 البنك المصري الخليجي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي 17.7800 17.8800 بنك البركة 17.8400 17.9400 بنك القاهرة 17.8300 17.9300 بنك الاسكندرية 17.8200 17.9200 البنك العربي الافريقي 17.8400 17.9400 البنك المركزي 17.8350 17.9340 بنك مصر 17.7800 17.8800 بنك بلوم مصر 17.8400 17.9400 كريدي أجريكول 17.8400 17.9400 بنك التعمير والإسكان 17.8200 17.9200 بنك بيريوس 17.8400 17.9400 بنك قناة السويس 17.8300 17.9300 المصرف المتحد 17.8400 17.9400 البنك التجاري الدولي 17.8400 17.9400 المصري لتنمية الورادات 17.8400 17.9400 بنك المشرق 17.8400 17.9400 بنك الاستثمار العربي 17.8400 17.9400 البنك الأهلي اليوناني 17.8300 17.9300 بنك HSBC 17.8400 17.9400 بنك عودة 17.8450 17.9400 بنك سايب 17.8400 17.9400 بنك الإئتمان الزراعي 17.7800 17.8800 البنك العربي 17.6000 17.7000

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