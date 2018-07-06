اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 6 يوليو 2018 في مصر الآن

اسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 6 يوليو 2018 في مصر الآن

سعر الدولار والريال السعودي واليورو اليوم الجمعة 6 يوليو 2018 في كافة البنوك اليوم الآن، من خلال جداول محدثة لحظياً، وأيضاً متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة بموقع مصر 365 لأخر وأحدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب من خلال جداول محدثة بإستمرار.

سعر اليورو اليوم بالبنوك

أظهر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك تراجع ملحوظ، هذا في حين أظهر الدولار والريال السعودي ارتفاع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، هذا بعد استقرار ملحوظ دام خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، وقد توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أن يواصل اليورو انخفاضه خلال الفترة القادمة، هذا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار خلال التعاملات في السوق العالمية وانخفاض مؤشر اليورو، إلا أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي أظهره مؤشر اليورو أمام سلة العملات الرئيسية خلال التعاملات اليوم، لا يزال أعلى من أدنى مستوى له خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

هذا وأعلن “جافيد فريند” محلل سوق المال لدى “أن إيه بي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن اتجاه المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو يرجع إلى خيبة الأمل تجاه موعد بدء بريطانيا والمركزي الأوروبي في اتخاذ إجراءات فعلية بخصوص رفع أسعار الفائدة، حيث كانت خيبة الأمل تلك تعتبر الحدث الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من جلسة على التوالي، ما يعني استمرار مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك-العربي20.400020.6290
مصر-إيران-للتنمية20.729020.9740
مصرف-ابو-ظبي20.784020.9930
البنك-المصري-الخليجي20.778021.0130
البنك-الأهلي20.714020.9550
بنك-البركة20.739021.0640
بنك-القاهرة20.732020.8930
بنك-الاسكندرية20.740020.9820
البنك-العربي-الافريقي20.784021.0260
البنك-المركزي20.884021.0030
بنك-مصر20.714020.9390
بنك-بلوم-مصر20.750020.9580
كريدي-أجريكول20.784021.0100
بنك-التعمير-والإسكان20.651021.0030
بنك-بيريوس20.784021.0100
بنك-قناة-السويس20.784021.0100
المصرف-المتحد20.606021.0610
البنك-التجاري-الدولي20.784021.0260
المصري-لتنمية-الورادات20.784020.9930
بنك-المشرق20.784021.0100
بنك-الاستثمار-العربي20.772020.9820
بنك-HSBC20.780020.9900
بنك-الإئتمان-الزراعي20.694020.9230
بنك-سايب20.780020.9300
بنك-عودة20.784020.9930
البنك-الأهلي-اليوناني20.784021.0100
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سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك:

واصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات اليوم بعد حالة الاستقرار الملحوظ الذي سيطر على أسعار الريال خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، هذا وقد أشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات بخصوص أسعار الريال وتوقعات اتجاه الأسعار خلال الفترة القادمة، أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار تجاه المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإقبال على الريال السعودي.

وأشار الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بها إلى السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الريال خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب وراء توقعات الخبراء باستمرار موجه الارتفاع تلك، معللين إلى أن الارتفاع قد جاء بسبب إقتراب موسم العمرة والحج، وذلك خلال الأشهر القادمة، حيث يقبل المسلمون خلال تلك الأشهر على السفر للمملكة العربية السعودية وآداء مراسم الحج والعمرة، وبالتالي يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب وراء الارتفاع الحالي، بينما من المؤكد أن تنتهي موجة الارتفاع ويعود السعر إلى الاستقرار من جديد والانخفاض بعد انتهاء تلك الفترة، كما أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار لم تكن ملفتة جدا فهي لا تتعدى بضع قروش.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.73354.7893
مصرف-ابو-ظبي4.74004.7900
البنك-المصري-الخليجي4.74004.7900
البنك-الأهلي4.74374.7705
بنك-القاهرة4.72514.7726
بنك-الاسكندرية4.74644.7732
البنك-العربي-الافريقي4.72484.7783
البنك-المركزي4.70004.7400
بنك-مصر4.74374.7705
بنك-بلوم-مصر4.76504.7917
كريدي-أجريكول4.74004.7900
بنك-التعمير-والإسكان4.69724.7907
بنك-بيريوس4.73054.7785
بنك-قناة-السويس4.74644.7732
المصرف-المتحد4.71294.7867
البنك-الأهلي-المتحد4.73004.7900
بنك-المشرق4.73004.7800
بنك-HSBC4.75004.7800
بنك-سايب4.74004.7800
بنك-قطر-الوطني4.75004.7800

سعر الدولار اليوم بالبنوك

أظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك تباين ملحوظ في التعاملات ما بين الاستقرار في عدد من البنوك والارتفاع الطفيف في عدد آخر من البنوك، وجاء هذا خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، الجدير بالذكر أن البنوك التي ارتفاع فيها سعر الدولار خلال التعاملات كانت الأكثر، حيث سجل الدولار ارتفاع خلال تعاملات اليوم للمرة الثانية منذ الأمس، وجاءت تلك الارتفاعات بقيمة 7 قروش، وذلك بعد أن أظهرت أسعار الدولار استقرار ملحوظ خلال التعاملات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاض ملحوظ خلال تعاملات الفترة القادمة، هذا طبقا لما أعلنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، حيث بدأ الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار مع بدء الحكومة في اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، وبدأت بعدها البنوك في تحديد سعر الدولار خلال التعاملات وفقا لآليات العرض والطلب خلال التعاملات، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.830017.9300
مصرف ابو ظبي17.840017.9400
البنك المصري الخليجي17.840017.9400
البنك الأهلي17.780017.8800
بنك البركة17.840017.9400
بنك القاهرة17.840017.9400
بنك الاسكندرية17.820017.9200
البنك العربي الافريقي17.840017.9400
البنك المركزي17.834017.9340
بنك مصر17.780017.8800
بنك بلوم مصر17.840017.9400
كريدي أجريكول17.840017.9400
بنك التعمير والإسكان17.820017.9200
بنك بيريوس17.840017.9400
بنك قناة السويس17.840017.9400
المصرف المتحد17.830017.9300
البنك التجاري الدولي17.840017.9400
المصري لتنمية الورادات17.840017.9400
بنك المشرق17.840017.9400
بنك الاستثمار العربي17.830017.9300
البنك الأهلي اليوناني17.840017.9400
بنك HSBC17.840017.9400
بنك عودة17.840017.9400
بنك سايب17.840017.9400
بنك الإئتمان الزراعي17.780017.8800
البنك العربي17.600017.7000
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سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24718 إلى 720
عيار 22658 إلى 660
عيار 21628 إلى 630
عيار 18538 إلى 540
عيار 14419 إلى 420
عيار 12359 إلى 360
الاونصة22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب5,024 إلى 5,040
الكيلو717,714 إلى 720,000
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