وزارة المالية تعلن عن طرح سندات خزانة جديدة

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قام البنك المركزى المصري بالإعلان مؤخرًا عن طرح سندات خزانة جديدة بالأسواق المصرية نيابة عن وزارة المالية، وقد تقرر أن يتم طرح هذه السندات اليوم الإثنين، حيث ورد أنه قيمة إجمالي هذه السندات التي من سوف يتم طرحها بالأسواق المالية حوالي 1.7 مليار جنيه مصري.

كما تقرر طبقًا لتصريحات البنك المركزي أن يكون طرح سندات خزانة الأول بقيمة ماليه تقدر بحوالي مليار جنيه مصري، على أن تكون مدتها لأجل 3 سنوات، أما عن قيمة طرح سندات خزانة الثانية فقد ورد أن قيمته تقدر بحوالي 750 مليون جنيه، على أن يكون مدته لأجل 7 سنوات.

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من جهة أخرى، أعلنت بعض المصادر الاقتصادية في وقت سابق أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة لهذا العام المالى الجارى طبقًا لحسابات البنك المركزي حوالي 322 مليار جنيه مصري.

كما أكدت المصادر على أنه من المتوقع أن يتم تمويل هذا العجز في الموازنة عن طريق طرح البنك المركزى المصري بالأسواق أذون وسندات خزانة جديدة ليتم إضافتها للموازنة، كما يتم الاعتماد على أدوات الدين الحكومية من أجل إتمام عملية السداد، ويقوم بها ايضًا البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

جدير بالذكر أنه يتم استخدام المساعدات والمنح التي تقدمها بعض الدول العربية إلى البلاد بمختلف الطرق بالإضافة إلى القروض الدولية التي تقوم الحكومة على التعاقد بها مع عدد من الجهات لأجد سد عجز الموازنة.