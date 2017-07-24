أورانج تتكبد خسائر خلال ال 6 أشهر الماضية بسبب التعويم والقروض تصل إلى 1.1 مليار جنيه

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قام مجلس إدارة شركة أورانج للاتصالات باعتماد نتائج الأعمال المجمعة الخاصة بالفترة المالية التي كانت نهايتها في 30 يونيو للعام الحالي 2017، الجدير بالذكر أن قيمة الإيرادات قد وصلت إلى 6124 مليون جنيه لتلك الفترة، في حين أن نفس الفترة من العام الماضي وصلت قيمة إيراداتها إلى 5759 مليون جنيه.

حيث وصل مجمل الربح عن تلك الفترة نحو 4659 للعام الحالي في حين قيمة الربح للفترة الماضية قد وصل إلى 4402 مليون جنيه، وبلغت نسبة الفارق بين الفترتين نحو 6.33%، في حين أن خسائر الفترة الحالية قد وصلت إلى 1104 مليون جنيه في حين أن خسائر نفس الفترة من العام الماضي قد وصلت إلى 33 مليون جنيه، أي أن خسائر العام الماضي كانت تنخفض عن خسائر العام الحالي بنحو 45.32%.

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و خلال البيان الصحفي الصادر عن شركة أورانج يوم الاثنين، أن قيمة الإيرادات عن الفترة المالية المنتهية في تاريخ 30 يونيو من العام الحالي قد وصلت إلى 5774 مليون جنيه كان هذا مقابل 5478 مليون جنيه، أي أن قيمة النمو قد وصلت إلى 5.41%، في حين أن قيمة الخسائر التي وصلت إليها تلك الفترة من العام الحالي قد وصلت إلى 1013 مليون جنيه بينما قيمة الخسائر لنفس الفترة من العام الماضي قد وصلت إلى 33 مليون جنيه، و بالتالي فإن نسبة الانخفاض بين الفترتين قد تجاوزت ال 7.31%.

جاءت مبررات الشركة للخسائر التي حلت بها هذا العام وفقا لعدة عوامل كان على رأسها زيادة القروض بالإضافة إلى الزيادة التي أقرها البنك المركزي على أسعار الفائدة والتي وصلت إلى 400 نقطة هذا في عام 2017.

هذا حيث أثر وبشكل كبير على إجمالي تكاليف الاقتراض، هذا بجانب الارتفاعات التي شهدها اقتصاد البلاد في معدلات التضخم والتي ارتفعت بشكل كبير جدا، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل، وكذلك الارتفاعات التي أقرتها الحكومة على أسعار الكهرباء والوقود والتي جاءت ضمن الإصلاحات.

و أخيرا قرار البنك المركزي في 3 نوفمبر من نهاية العام الماضي والذي جاء بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار، مما أدى إلى رفع تكاليف التشغيل وذلك لأن كافة المكونات الأساسية للشركة تعتمد على توفيرها من الخارج.