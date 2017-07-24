سلبيات مقترح تقليص نصيب الفرد من الخبز

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أعلن أعضاء مجلس النواب أن قرار تقليص نصيب الفرد من المخبز لا جدوى منه وأنه يجب رفض هذا القرار، خاصة وأن الخبز يشكل القيمة الأساسية ليوم محدودي الدخل في البلاد وهم الأكثرية.

جاء هذا بخصوص القرار الذي أعلنته الوزارة في البيان الخاص بها والذي يشير بمضاعفة قيمة النقاط على كل رغيف لا يتم استهلاكه من قبل المواطنين مقابل تقليص نصيب الفرد من الخبز إلى 4 أرغفة بدلا من خمسة، بحيث يصبح قيمة الرغيف في النقاط 20 قرش بدلا من 10 قروش

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أعلن وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية “مدحت الشرف” خلال تصريحاته بشأن هذا القرار، أن مثل هذا القرار قد يتسبب في حدوث العديد من الموجات السلبية الصادرة من قبل محدودي الدخل، و أن هذا القرار جيد في حالة المواطن الذي لا يعتمد على الخبز في يومه بشكل أساسي، هذا بجانب قيمته بالنسبة للوزارة خصوصا بعد الارتفاعات التي شهدتها قيمة التكلفة الفعلية للرغيف والتي وصلت إلى 40 قرش.

و عليه فإن وكيل اللجنة الاقتصادية قد أكد على ضرورة تأجيل مثل هذا القرار خلال الفترة الحالية، خاصة أنه لايمكن تطبيقه بشكل عملى على محدودي الدخل والذين يكثر عددهم في البلاد، و أن مثل هذا القرار لابد من أن يسبق بتعريف من هم مستحقي الدعم و ما هي الاحتياجات الفعلية لهم.

كما أنه أضاف أن أعضاء اللجنة قامت بالاتفاق مع وزير التموين ووزيرة التخطيط لمنح اللجنة فترة 3 أشهر تقوم خلالها بتَحديد مستحقي الدعم و أن هذه الفترة تشهد إعداد عدد المستحقين وكيفية التعامل معهم من خلال قاعدة بيانات توضح كيفية التعامل في هذا الإطار وتحديد ما هم بحاجة إليه بصورة فعلية.

وأعلن نائب عضو اللجنة الدستورية التابع لمجلس النواب” مصطفى بكري” أن مثل هذا القرار قد يتسبب في إحداث بلبلة، وأضاف أنه لا يملك أدنى فكرة عن السبب الذي دفع الوزارة لتقديم مثل هذا القرار، وأضاف أن حجم استهلاك المواطن الواحد من الخبز يكون في إطار ال 5 أرغفة والتي تمثل الحد الأدنى، لذا فعلى الوزارة أن تحافظ على تلك الكمية تحت أي ظرف.

وخلال تصريحات وكيل لجنة الإدارة المحلية التابع لمجلس النواب” ممدوح الحسيني” ، أن القرار الذي من الممكن أن يكون في صالح المواطنين هو زيادة الدعم المادي بالنسبة للبطاقات التموينية، كما وأضاف استنكاره الشديد لغُموض هذا القرار الصادر من الوزارة معللا هذا بأن الوزارة لم تقم بشرح كيفية تطبيق مثل هذا القرار وهل هو سيكون نافع أو ضار للمواطنين.