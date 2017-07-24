زيادة أعداد المتقدمين تتسبب في تأجيل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

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قام المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي “مي عبد الحميد” بالتأكيد على الالتزام الكامل الذي تكنه الدولة تجاه الحاجزين لإعلان السادس والسابع والثامن، بخصوص توفير الوحدات السكنية لكل المتقدمين المقبولين لتوافر الشروط المعلنة من قبل الوزارة عليهم.

وجاء هذا ضمن التوجيهات التي قام بها رئيس الجمهورية والتي أكد خلالها على ضرورة توفير الوحدات السكنية لجميع المقبولين من المتقدمين لحجز الوحدات، خاصة بعد تقدم أعداد كثيرة تتجاوز الوحدات المتوفرة وقت التقديم ، لذا فقد بدأت الوزارة في تأسيس وحدات جديدة ومن المقرر أن يَتسغرق هذا نحو عام.

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وقامت إدارة الصندوق بنقل العديد من المتقدمين ممن هم خارج الأولويات المعلنة إلى مدن أخرى نظرا لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات السكنية في المدن التي تقدموا فيها، وجاء هذا في عدد من المدن مثل القاهرة الجديدة والسلام ، هذا وأعلنت الوزارة عن إمكانية التحويل من تلك المدن إلى الشروق وبدر و15 مايو أكثر من مرة.

هذا بجانب نشر الوزارة الإعلان الأول في إبريل والذي يضم فتح باب التحويل من بدر والشروق و 15 مايو للمرحلة الثانية في مدينة 6 أكتوبر في الفترة 5/3 إلى 30/6 في العام الماضي 2016، بعدها تم نشر إعلان في الفترة 7/12 إلى 31/12 لعام 2016 للتحويل لمَدينة بدر فقط.

كما أن الوزارة لا تزال تسمح بالتحويل لمدينة بدر فقط حتى الآن، هذا وسيتم غلق باب التحويل في أغسطس، ومن لم يقم بالتحويل ستَعتبر الوزارة طلبه لاغيا، هذا وفقا للإعلان الذي تم خلال فترة نهاية ديسمبر الماضية والتي أكدت الوزارة خلالها على وجود وحدات سكنية في مناطق أخرى جاهزة للتسليم وكان هذا في الفترة بين 15/1 إلى 15/2 من العام الماضي.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي للمرة الأخيرة منذ أيام عن فتح باب التحويل ممن لا يتمتعون بالأولوية في جميع المحافظات للمدن التي تحتوي على فائض في الوحدات السكنية، و الذي يتم من خلاله منح المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط إمكانية التحويل إلى محافظات أخرى بها فائض في الوحدات السكنية، ويمكن تحويل تلك الطلبات إلى محافظات أخرى أو إلى مدن أخرى في نفس المحافظة.