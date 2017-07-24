المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي تجيب عن كافة التساؤلات والشكاوى الموجهة من المواطنين

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نشرت مجموعة من الصفحات والمواقع الإخبارية الإلكترونية في عدد من التقارير الصحفية مواجهة عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي مشكلة عدم تسلم الوحدات الخاصة بهم.

هذا بجَانب الشكاوى التي قام بها المواطنين من المسؤولين عن فروع البنوك التي تقوم بتمويل المشروع، من عدم تنفيذ طلبات المتقدمين، و خلال التصريحات التي قامت بها المدير التنفيذي لبرنامج الإسكان الاجتماعي أكدت أن ما تقدم به المواطنين أو ما تم نشره خلال المواقع الإلكترونية خالي تماما من الصحة.

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هذا وأضاف أن برنامج الإسكان الاجتماعي يتم خلال عدد من المحددات والشروط والتي أعلن عنها البرنامج خلال إعلانات التقديم والتي تقدم من خلالها المواطنين للحصول على الوحدات السكنية أو من خلال الإعلانات التي تتم بعد ذلك ويتم نشرها خلال الصحف الرسمية أو المواقِع الإلكترونية التابعة للوزارة أو صندوق الإسكان الاجتماعي.

هذا وأضافت أن قرار الصندوق برفض أي من الطلبات التي يتم تقديمها أو رفض الملفات يرجع إلى عدم استيفاء هذا الملف أو الطلب كافة الشروط المقدمة من قبل الصندوق، هذا حيث تمر كافة الملفات التي تتعلق بحجز المواطنين بمجموعة من الإجراءات الثابتة والتي يتم مراقبتها بصورة دورية من خلال مجموعة من الجهات الرقابية كالبَنك المركزي وكذلك مجلس إدارة الصندوق.

كما أن كافة جهات التمويل التي تتعامل مع محدودي الدخل سواء كانت شركات التمويل العقاري أو حتى البنوك ضمن تلك المبادرة والتي تقوم بعمل الدراسات الائتمانية وكذلك تحديد الأقساط والمقدمات الواجب على المواطنين سدادها يعملون تحت رقابة كاملة من قبل قبل البنك المركزي.

هذا وفقا للإجراءات الموحدة التي تم صدورها من قبل البنك المركزي في تاريخ 27/11 للعام الماضي 2016 والتي يتم اتباعها في حالة دراسة أي من الملفات المقدمة، كل هذا لا يسمح لأي من العاملين بالتلاعب أو التعنت عند دراسة أي من الملفات المقدمة من قبل المواطنين.

هذا بجانب أن مثل تلك الإجراءات تنفي احتمالات أن يقوم أي من العاملين بتغيير سعر الفائدة المعلن عنها من قبل الصندوق وكذلك الحد الأدنى للدخول الذي يقدر بنحو 1400 جنيه شهريا وكذلك سعر الفائدة الثابت طوال فترة التمويل ونسبته 7%.