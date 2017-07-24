الإحصاء تكشف عن قيمة استيراد مصر للهواتف والسيارات والأجهزة المنزلية فى 4 أشهر

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ورد أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن استيراد جمهورية مصر العربية فى الفترة السابقة مجموعة كبيرة من هواتف محمولة للمواطنين فى البلاد بالإضافة إلى استيراد سيارات بغرض الركوب، كما قام التجار باستيراد كميات كبيرة من الأجهزة المنزلية المختلفة الأغراض، وذلك في الفترة الزمنية التي تعادل الأربع أشهر الأولى من العام الحالي، حيث أكد الجهاز المركزي على أنه كان إجمالي قيمة استيراد هذه الأجهزة والآلات حوالي 754.4 مليون دولار.

وذكر الجهاز المركزي فى تقريره الأخير الصادر بخصوص حجم التجارة الخارجية التي قد قامت مصر بجلبها إلى داخل البلاد فى خلال الفترة التي تتراوح ما بين شهر يناير إلى شهر أبريل لعام 2017، أن قيمة واردات جمهورية مصر العربية من الهواتف المحمولة التي دخلت إلى مصر بشكل رسمي في تلك الفترة قد بلغت نحو 176.4 مليون دولار أمريكي، فى حين أنه قد بلغت قيمة إجمالي واردات السيارات التي قد دخلت البلاد بغرض الركوب والتي تحديدًا تم استيرادها بشكل كامل من الخارج قد بلغت نحو 417 مليون دولار أمريكي.

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من جهة أخرى قد أشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى التقرير الصحفي الذي قام بالاعلان عنه مؤخرًا بهذا الصدد أنه بالنسبة إلى الأجهزة المنزلية التي قد قامت مصر باستيرادها من الخارج بالإضافة إلى الآلات التي يحتاجها المواطنين داخل الأسواق المصرية والتي من ضمنها الأجهزة المنزلية والتي لا غني عنها في كل منزل وخاصة إلى ربات البيوت والتى قد عمل التجار على توفيرها عن طريق التجارة الخارجية وأن يتم استيرادها ايضًا فى خلال الفترة المشار إليها من الخارج.

وقد تمثلت هذه الاجهزة الكهربائية فى أعداد كبيرة من الثلاجات مختلفة الحجم والمواصفات والماركات وقد بلغت إجمالي قيمة هذه الأجهزة بتلك الفترة نحو 55.7 مليون دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى الغسالات التي تم استيرادها ايضًا قد بلغت نحو 23.9 مليون دولار أمريكي على الرغم من إرتفاع الأسعار وخفض قيمة الطلب والشراء بين المواطنين بجميع الأسواق، وهذا علاوة على إقبال التجار على شراء تلفزيونات جديدة بقيمة 81.4 مليون دولار في نفس تلك الفترة على الرغم من حالة الركود التي أصابت الأسواق المحلية بمصر.