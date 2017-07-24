“أرامكو” تطرح مناقصة لتركيب أنظمة أمنية بعيدة المدى لتسع مواقع بحرية بالخليج

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تلقت شركة النفط السعودية “أرامكو” عروض من شركات دفاعية حيث تسعى لتعزيز الأمن في منشآتها البحرية، ومن الشركات الدفاعية التي تقدم بعروض لتأمين منشآت شركة أرامكو هي شركة راينميتال الألمانية، شركة سليكس التابعة لمجموعة شركات ليوناردو وجنرال داينامكس، بالإضافة إلى شركة ريثيون الأمريكية.

وأعلنت مصدر أن العقد يشتمل على تركيب أنظمة أمنية تعمل بنظام المدى البعيد حيث تضمن العقد تسع مواقع بحرية واقعة في منطقة الخليج العربي، ويتوقع في الفترة القادمة أن تقوم شركة أرامكو بطرح مناقصات لتوسيع الحقول النفطية التابعة للشركة البحرية، وبالإضافة إلى توفير الأمن بعيد المدى حول هذه الحقول البترولية.

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تعد شركة “أرامكو” من أكبر الشركات البترولية المصدرة للبترول في العالم كله، وقد أعلنت شركة أرامكو في شهر يونيو الماضي إنها قامت باحتجاز ثلاثة إيرانيين ذكر أنهم من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، تم احتجازهم لاقترابهم من حقل بترول المرجان النفطي التابع لشركة أرامكو، وأعلنت دولة إيران أن المحتجزون صيادون بحريون.

ورفضت شركة النفط السعودية “أرامكو” التصريح عن أي تفاصيل بشأن خططها الأمنية أو العقود المتوقع طرحها، ولكن الشركة في رسالة لها عبر البريد الإلكتروني مصرحة “أنها تعتبر أمن منشآتها وموظفيها يعد أولوية قصوى”.

كما رفضة شركة جنرال داينامكس التعليق على تقديمها للمناقصة وكذلك شركة ريثيون رفض الإدلاء بأي تصريح لها بشأن التقدم للمناقصة التي طرحتها شركة النفط السعودي “أرامكو”.

وامتنعت شركة ليوناردو من التأكيد أو النفي عن تقدمها بشأن عرض بشأن مناقصة الدفاع عن شركة النفط السعودية “أرامكو”، وصرحت الشركة قائلة ” أنها تتابع الفرص التجارية المتنامية في المنطقة”.

وأعلنت المتحدثة باسم شركة ليوناردو “أن شركة ليوناردو تتابع عن قرب كل الاحتياجات الأمنية التي بدأت تظهر في منطقة الخليج العربي بما في ذلك قطاع استثمارات النفط والغاز”.

وأعلنت أحد المصادر أن شركة النفط السعودية “أرامكو” تبحث الفرص الاستثمارية والعروض المتاحة في الوقت الحالي، مضيفة أنها تتوقع أن تعلن شركة أرامكو عن الفائز بالعقد الأمني التابع لمنشآتها البحرية في منطقة الخليج العربي في نهاية العام الجاري 2017 أو مطلع العام الجديد 2018.