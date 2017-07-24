افتتاح أحدث فروع شركة صيدناوى غدا الثلاثاء

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تقوم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام ميرفت حطبة بافتتاح فرع صيدناوي فاقوس المقام في محافظة الشرقية على أن يتم افتتاح الفرع غدا الثلاثاء، بعد أن تم تطوير الفرع بنظام الشراكة مع شركات القطاع الخاص حيث سيحضر كل من رئيس مجلس إدارة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية “صيدناوي” حمد أحمد.

وتعد شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية “صيدناوي” هي أحدى شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة، وأعلنت ميرفت حطبة عن تطوير فرع صيدناوي المقاوم في محافظة الشرقية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، وتم تجديد الفرع على مساحة حوالي ألف وستمائة متر مربع بتكلفة بلغت حوالي ثمانية ملايين جنيه مصري تتضمن الأعمال الهندسية بالإضافة إلى أعمال الديكور والحماية المدنية، حيث تعاقدت الشركة على المشاركة السنوية بمبلغ 720 ألف جنيه مصري بواقع زيادة عشرة في المئة سنويا، وتم الإعلان عن مدة التعاقد مع شركة القطاع الخاص لمدة خمس سنوات.

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وأشارت ميرفت حطبة أن مشاركة القطاع الخاص في العمل على تطوير وتحديث فروع الشركات العاملة في مجال التجارة الداخلية تسير وقف خطة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية “صيدناوي” للعمل على الاستغلال الكامل لتعظيم العوائد والفوائد والعمل على الاستغلال الأمثل للأصول على الشركات التابعة للشركة للعمل على مساهمة في تنمية اقتصاد جمهورية مصر العربية.

وأوضحت ميرفت حطبة أن شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية “صيدناوي” تعمل في الفترة الحالية لتطوير خمسة فروع تابعة لها خلال العام الجاري 2017 بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والفروع الخمسة هي: فرع صيدناوى بالمراغة بسوهاج، وفرع صيدناوي طرابيشي بالإسكندرية، وفرع صيدناوي بالدقي، وفرع صيدناوي بحدائق القبة، وفرع صيدناوي بالبدرشين.

وأضافت ميرفت حطبة بجانب تطوير الفروع الخمسة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية “صيدناوي”، جاري في الفترة الحالية تطوير فروع الشركة بتمويل ذاتي أو بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع المحافظة على العلامة التجارية التابعة لشركات التجارة الداخلية المشاركة في تطوير الفروع.

ويحضر افتتاح فرع صيدناوي فاقوس الواقع في محافظة الشرقية رؤساء الشركات التالية شركة الأزياء الراقية “هانو”، ورئيس شركة بنزايون، ورئيس شركة بيع المصنوعات.