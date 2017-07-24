صندوق التمويل العقاري يعلن عن عدم صرف قرض 20 مليار جنيه إلى الآن

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صرح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري عبد الله رشدي إن القرض الذي كان من المقرر حصول صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ويبلغ قيمة القرض حوالي عشرين مليار جنيه مصري ليتم من خلال القرض تمويل وحدات مشروع الدولة للوحدات السكنية الاجتماعية لمحدودي الدخل الذي كان من المقرر أن يحل عليه الصندوق قبل عام، ولم يصرف إلى الوقت الحالي.

وأوضح عبد الله رشدي أن أسباب التي أدت إلى تأجيل صرف القرض إلى الوقت الحالي هو عدم حاجة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إلى هذا القرض، واكتفاء الصندوق بالتمويل الذاتي في الفترة السابقة، حيث يحصل الصندوق على عوائد من بيع الوحدات العقارية التابعة له بالإضافة إلى المبالغ التي يتم تسديدها في مقدمات الحجز والأقساط ربع السنوية التي يحصل عليها الصندوق.

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وأوضح صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن القرض مازال قائما ولم تتغير أي من شروطه حتى لم يتمم تعديل نسبة الفائدة عليه، على الرغم من قيام البنك المركزي المصري على حسب خطط البنك برفع سعر الفائدة مرتين، وفي حالة حدوث أي عجز مالي يستوجب صرف القرض وشرائحه ستقوم البنوك الأربع التالية وهي: بنك الإسكان والتعمير، وبنك القاهرة، وبنك مصر، والبنك الأهلي بصرف شرائح القرض المقرر إلى صندوق دعم وضمان التمويل العقاري بالتبعية.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية القرض المقدم لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري، الذي تم قبل عام تم حضور كل من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري مي عبد الحميد، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وشملت اتفاقية القرض الموقع على الحصول على فائدة ثابتة تصل قيمتها إلى سبعة في المئة، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية على تسديد القرض، وتسدد وزارة الإسكان قيمة القرض فقط.

ويقوم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري بتقديم الدعم للأفراد ذوي الدخل المحدود والمنخفض الراغبين في شراء وحدات سكنية عن طريق خفض قيمة التمويل العقاري، كما يساهم الصندوق بنسبة تصل إلى خمسة عشرة في المئة من قيمة الوحدة السكنية بحد أقصي ما يمثل مبلغ عشرة ألاف جنيه مصري، حيث يعمل هذا النظام على خفض قيمة الأقساط الشهرية عن الوحدة السكنية إلى معدل ربع الدخل الشهري لمشتري الوحدة السكنية.