“التعمير والإسكان” يضع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسط ضمن اهتماماته

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أعلن رئيس بنك التعمير والإسكان فتحي السباعي أن بنك التعمير والإسكان يعمل في الفترة الحالية على خطة تهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل على زيادة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تتصدر هذه النوعية من المشروعات أولوية البنك.

وأكد رئيس بنك التعمير والإسكان أنه في الفترة القصيرة السابقة نفذ البنك برنامج تدريبي خاص بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في فروع البنك المختلفة وفي مناطق مختلفة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس التنمية الاقتصادية في مصر وتعد نواة النهوض بالاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المصرية.

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ويقوم بنك التعمير والإسكان بتقديم العديد من البرامج التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما يولي البنك اهتمام كبير لهذه الفئة من المشروعات لتتصدر أولويات إدارة البنك، وبالتعاون مع مبادرة البنك المركزي بجمهورية مصر العربية الهادف لتشجيع المشروعات الصغيرة.

كما يعمل البنك التعمير والإسكان على تمويل المشروعات الصغيرة أيضا بالتعاون من الصندوق الاجتماعي للتنمية المتهم بتمويل المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب على المساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر بالإضافة إلى تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال مشاركته من خلال بروتوكول المسمى “مشروعك” بالإضافة إلى تعاون البنك في هذا البروتوكول مع وزارة التنمية المحلية المصرية.

وفي إطار اهتمام بنك التعمير والإسكان بدعم وتنمية ومساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة يتم التعاون مع شركة إسكان للتأمين، حيث تعمل شركة التأمين على توفير الغطاء اللازم لتأمين التمويلات التي سيتم منحها للشباب العاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون قيد التنفيذ.

وعقد بنك التعمير والإسكان في الفترة الأخيرة على عقد عقدين مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للعمل على إعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وتنميتها.

والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان هو بنك مصري تم تأسيسه في القاهرة في 30 من شهر يونيو لعام 1979، وكان الهدف من إنشاء بنك التعمير والإسكان تخفيف حدة مشكلة الإسكان التي تعاني منها جمهورية مصر العربية، والعمل على تضييق الفجوة بين العرض القليل والطلب الكثير على الوحدات السكنية، ويصل رأسمال بنك التعمير والإسكان حوالي مليار و 265 مليون جنيه مصري، وسجلت صافي أرباح البنك لعام 2015 المالي حوالي 575 مليون جنيه مصري.