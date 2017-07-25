تعرف على الأسعار الجديدة للإنترنت بعد إعلان الحكومة زيادتها اعتبارا من شهر يوليو الجاري

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قبل ساعات قليلة من الآن، قامت الحكومة بالإعلان عن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي لكافة الشركات المقدمة لهذه الخدمة، مشيرة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تأتى في إطار قيام وزارة المالية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة المؤجلة من العام الماضي 2016، ويتضمن تطبيق هذه الضريبة زيادة بنسبة 14% على أسعار الإنترنت المنزلي ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة المقررة ابتداء من الاشتراك الخاص بشهر يوليو الجاري.

على الجانب الآخر نفى مركز معلومات مجلس الوزراء صحة الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بزيادة الأسعار الخاصة بالمكالمات وخدمات الاتصالات، حيث أكد أن المعنى بدراسة تلك الزيادة وإقرار تطبيقها من عدمه هو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذي حتى هذه اللحظة لما يقم بالإعلان عن ذلك الأمر وهذا ما يشكك في صحة مثل هذه الأخبار المتداولة ويؤكد أنها مجرد شائعات.

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وفيما يتعلق بالأسعار الجديدة للإنترنت الأرضي بعد إقرار الزيادة الجديدة بنسبة 14% من قبل الحكومة، فيمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للسرعة 1 ميجا بايت والتحميل 10 جيجا بايت، فقد أصبح السعر الخاص بها بعد الزيادة 57 جنيه بعدما كان خمسون جنيها فقط.

ثانيا: بالنسبة للسرعة 1 ميجا بايت والتحميل 100 جيجا بايت، فقد أصبح السعر الخاص بها بعد الزيادة 108 جنيه بعدما كان السعر خمسة وتسعون جنيه فقط.

ثالثا: بالنسبة للسرعة 1 ميجا بايت والتحميل 100 جيجا بايت بسرعة 512 ميجا بايت، فقد أصبح السعر الخاص بها بعد الزيادة 114 جنيه بعدما كان السعر مائة جنيه فقط.

رابعا: بالنسبة للسرعة 2ميجا بايت والتحميل 150 جيجا بايت، فقد أصبح السعر الخاص بها بعد الزيادة 160 جنيه بعدما كان السعر مائة وأربعون جنيه فقط.

خامسا: بالنسبة للسرعة 4 ميجا بايت والتحميل 200 جيجا بايت، فقد أصبح السعر الخاص بها بعد الزيادة 250 جنيه مصري بعدما كان السعر قبل الزيادة 220 جنيه فقط.

سادسا: بالنسبة للسرعة 8 ميجا بايت والتحميل 300 جيجا بايت، فقد أصبح السعر الخاص بها بعد الزيادة 400 جنيه بعدما كان قبل الزيادة 350 جنيه مصري فقط.

على الجانب الآخر وعقب إعلان زيادة أسعار الإنترنت، اعرب الكثير من الأشخاص عن غضبهم لمثل هذا الأمر وبخاصة أن الإنترنت بات اليوم وسيلة هامة لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل مصري.