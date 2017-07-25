الصادرات الكيماوية والأسمدة تسجل 17% نمو خلال يونيو 2017

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صدر تقرير عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يعلن عن زيادة نمو الصادرات الكيماوية بنسبة تصل إلى 17 في المئة في يونيو 2017 لتسجل قيمة تصل إلى 320 مليون دولار.

وأوضح التقرير الاقتصادي الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن زيادة الصادرات الكيماوية خلال النصف الأول من عام 2017 حيث سجل 36 في المئة ليحقق 2,1 مليار دولار، واحتلت صناعة المطاط واللدائن البلاستيكية المرتبة الأولى في الصادرات الكيماوية لتسجيل قيمة 662,9 مليون دولار، لترتفع بذلك عن نفس الفترة في عام 2016 حيث سجلت حوالي 561,4 مليون دولار بنسبة نمو 18 في المئة، واحتلت المرتبة الثانية في الصادرات الكيماوية صناعة الأسمدة لتسجل نسبة 71 في المئة عن عام 2016، وتبلغ قيمتها حوالي 502 مليون دولار.

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واحتلت صادرات المنتجات الورقية المرتبة الثالثة من مجمل الصناعات الكيماوية المصدرة بنسبة قدرها 12 في المئة بمبلغ 252,9 مليون دولار، وسجلت صادرات صناعة الكيماويات العضوية مبلغ 177 مليون دولار بنسبة 352 في المئة عن نفس الفترة في عام 2016، وجاءت صناعة المنظفات في المرتبة الخامسة مسجلة حوالي 158 مليون دولار، وبلغت صادرات الكيماويات غير العضوية المرتبة السادسة لتصل إلى 146,82 مليون دولار بزيادة قدرها 23% عن عام 2016.

وسجلت المنتجات الزجاجية 71,91 مليون دولار لتتراجع عن قيمتها في العام الماضي بنسبة 23% حيث سجلت في الست شهور الأولى من عام 2016 حوالي 73,09 مليون جنيه لتصل نسبة الانخفاض 23 في المئة.

وكشف التقرير الاقتصادي الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه في الربع الأول من العام الجاري 2017 سجلت الصادرات المصرية في الصناعات الكيماوية حوالي 1,045 مليار دولار وبالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2016 الذي بلغت فيه الصناعات الكيماوية حوالي 775 مليون دولار لتعلن عن نسبة نمو تقدر بحوالي 35 في المئة، أما في الربع الثاني من عام 2017 فقد سجلت الصناعات الكيماوية حوالي 1,027 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 الذي سجلت فيه 748 مليون دولار لتسجل نسبة نمو تصل إلى 37 في المئة.