تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 65% بين مصر والبرازيل في بداية 2017

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انخفض عجز الميزان التجاري بين دولة البرازيل وجمهورية مصر العربية خلال بداية العام الجاري 2017 وبالتحديد في الأربع شهور الأولى، تراجع العجز بنحو 65% ليصل إلى 220 مليون دولار، في حين سجل في نفس الفترة في عام 2016 حوالي 632 مليون دولار.

وأوضح تقرير اقتصادي تم إصداره من جهاز التمثيل التجاري الذي أوضح أن نسبة الصادرات إلى الواردات في بداية عام 2017 وبالتحديد في الأشهر الأولى سجلت حوالي 26,1 في المئة مقارنة بنفس المدة في عام 2016 حيث بلغت حوالي 1,7 في المئة.

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وارتفعت حجم الصادرات المصرية خلال 2017 وبالتحديد في الشهور الأربع الأولى ليسجل حوالي 78 مليون دولار، حيث سجل في العام الماضي 2016 حوالي 11 مليون دولار، وترجع الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية إلى نفاذ منتجات الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية، وبعض منتجات الكيماويات ومنتجات الحديد والصلب.

وأهم الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلية التي وردت في التقرير الاقتصادي هي خضر محضرة أو محفوظة، أو أسمدة نيتروجينية، و أسمدة أزوتية ومعدنية أو أسمدة كيماوية، أسمدة فوسفاتية، معدنية أو كيميائية، وفوسفات كالسيوم طبيعي، وفوسفات ألومنيوم، وكلس طبيعي، وطباشير فوسفاتي، بالإضافة إلى زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية.

بالإضافة إلى تصدير مصر إلى البرازيل خيوط قطن عدا خيوط الخياطة حيث تحتوى قائمة الصادرات على 85 في المئة وزن أو أكثر من القطن، وخضر مجففه كاملة أو مشرحة أو مكسرة أو مقطعة، أو كاملة أو مسحوقة، وعسقلان وبصل.

كما تضمن الصادرات كل من أجهزة طبية وجراحية وأجهزة طب الأسنان، وأمواس حلاقة وأدوات حلاقة أيضا وبوليمرات الإيثيلين في أشكالها الأولية.

كما أوضح التقرير أن واردات جمهورية مصر العربية بدولة البرازيل شهدت خلال الفترة الأولى في عام 2017 تراجعت بنسبة تصل إلى 54 في المئة لتبلغ حول 298 مليون دولار بالمقارنة بنفس الفترة في عام 2016 حيث سجلت 643 مليون دولار.

كما تضمنت الواردات المصرية إلى البرازيل قصب السكر، أو بنجر السكر، والسكروز النقي كيميائيا بحالة صلبة، و ضاغط ومرواح هواء أو غازات، ومضخات تفريغ الهواء، ومضخات هواء، ولحوم من الأبقار المجمدة، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من الدواجن، وخامات حديد بالإضافة إلى التبغ الخام أو غير المصنع، والتبغ المصنع، والمبيدات الحشرية والقوارض، و أحماض كاربوكسيلية أحادية.