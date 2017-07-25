خبير اقتصادي يشرح أسباب ثقة العالم في الاقتصاد المصري

Advertisements

قام الخبير الاقتصادي الشهير، الدكتور محمد النجار، بالتصريح مؤخرًا بإن الحكومة المصرية تسعى في الآونة الأخيرة إلى الوصول بالاحتياطي النقدي الخاص بها إلى مستوى عالي، حيث تسعى إلى أن يتم رفع احتياطيات النقد الأجنبي في الفترة الحالية داخل البنك المركزي عند مستويات تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.

وقد ورد أن مساعي الحكومة فى الوصول عن طريق استخدام عدة طرق مختلفة الاحتياطي الأجنبي بالمركزي إلى ما قد وصلت إلى من قبل ثورة 2011.

Advertisements

كما أوضح الخبير الاقتصادي في أحدث تصريحاته الصحفية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حقيقة ما ورد بشأن احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، حيث أكد على أنه قد وصل إلى مستوى يقارب نحو 37 مليار دولار أمريكي وذلك خلال التصريحات الإقتصادية الخاصة بعام 2010.

قد أضاف الخبير بحواره فيما يخص اتجاه مصر نحو الاقتراض الدولي من الخارج لتنفيذ هدفها الاقتصادي والذي يخص زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بوجه عام، أن ثقة الجهات المانحة لمثل هذه القروض والمتخصصة في إتمام هذه العمليات المالية تكشف ثقة المجتمع الدولي بشكل مباشر في الاقتصاد المصري وما يجري عليه من تعديلات اقتصادية هامة غيرت مجرى المصريين وتفكيرهم بشكل عام.

وتابع الدكتور محمد النجار، في حواره أنه بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية قد أصبحت محط أنظار المجتمع العالمي فى العديد من الأمور المتعلقة بها وخصوصا المؤسسات المالية في مصر وقراراتها الجديدة التي تخص هذه المرحلة الحاسمة والقرارات الاقتصادية العالمية التي تخص تعاملاتها الخارجية بسبب استمرارها في إجراءات الإصلاح الاقتصادي من جميع النواحي والتي بدورها قد تمكنت من تعزيز قدرة البلاد على التعافي بشكل تدريجي من أزماتها المعتادة ولو كان هذا التعافي يظهر بطئ وفقا لمؤشرات النمو السنوية التي تقيس أداء جميع دول العالم.

ولفت الدكتور النجار فى تصريحاته إلى ضرورة استمرار الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة في اتخاذ المزيد من القرارات الحاسمة بشأنها الداخلي وخاصة المتعلقة منها بالإجراءات الاقتصادية والقرارات الحمائية من أجل أن تكون سبب رئيسي في تحفيز التجار الممولين والمستثمرين من كل مكان إلى العودة إلى مصر والثقة في اقتصادها والسعي لتنفيذ مشاريعهم والأعمال الخاصة بهم فيها.

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالإنتاج المحلي بالبلاد وسط توسيع رقعة مظلة الحماية الاجتماعية التي تتم فى الوقت الحالي بمختلف المناطق من أجل حماية المواطنين المصريين والتي تترتب على اتخاذ قرارات بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.