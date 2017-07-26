استثمارات المرحلة العاجلة بالعاصمة الإدارية أكثر من 8 مليارات دولار

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أفاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولى”، أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، سوف تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى حوالى 1.5 مليون نسمة، ويٌجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة تبلغ ما يقرب إلى 12.5 ألف فدان.

صرح الدكتور “مصطفى مدبولى”، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان خاص له، عن تكلفة استثمارات المرحلة العاجلة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أنها تبلغ حوالى لـ8 مليارات دولار، ومن المعين أن تتيح عدد كبير من فرص العمل تصل إلى حوالى 2 مليون فرصة عمل، وهو عدد لا بأس به ويساعد على توفير دخول للشباب.

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أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجرى فى الفترة الراهنة تنفيذ عدد 25 ألف وحدة سكنية حتى تستوعب عدد يقرب إلى حوالى 125 ألف نسمة، كما يتم تنفيذ مجموعة من مشروعات البنية الأساسية وتحتوي على “96 كم طرق/ 300 كم شبكات صرف صحي وصرف أمطار / 80 كم شبكات تغذية المياه / 170 كم شبكات رى”.

من المقرر أن تعمل بهذه المشروعات عدد 17 شركة مقاولات فى التنفيذ، ويتيح هذا العدد من شركات المقاولات عدد 85 ألف فرصة عمل، كما تتكون المدينة من عدد 20 حياً سكنياً شامل، منها عدد 8 أحياء سكنية فى المرحلة الأولى، والتى تم بدء أعمال التنفيذ فى المنطقة السكنية، على مساحة تصل إلى ألف فدان.

تضم المدينة أيضا عدد 8 مجاورات سكنية تتكون من مناطق عمارات سكنية، وتاون هاوس، وفيلات، ومناطق تجارية وإدارية، وصلت قيمة التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان إلى 15 مليار جنيه.

أكد أن وزارة الإسكان قد بدأت تنمية مدينة العلمين الجديدة، باعتباره واحد من مخططات تطوير الساحل الشمالى الغربى، والذى يتضمن تطوير الحيز الساحلى حتى عمق يصل إلى 40 كيلومترا وإقامة تجمعات جديدة مع ربط هذه التجمعات بشبكة الطرق الإقليمية المرشحة للتنفيذ.

تصل مساحة مدينة العلمين الجديدة ما يقرب إلى 50 ألف فدان، ولها جانب على البحر المتوسط لمسافة تصل لأكثر من 14 كم وأن الكثافة السكانية المستهدفة بالمرحلة الأولى حوالى 400 ألف نسمة وتتيح حوالى 140 ألف فرصة عمل وقيمة تكلفة استثمارات المرحلة الأولى تبلغ حوالى 5 مليارات دولار.