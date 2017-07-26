المتحدث باسم سوق السيارات فى مصر يكشف عن نسب المبيعات بالأسواق

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خرجت بعض التصريحات الرسمية من السيد المتحدث باسم سوق السيارات فى مصر، خالد حسنى، مشيرة إلى إن هناك نسبة زيادة جديدة فى إجمالي المبيعات بالسيارات قد شهدتها السوق المصرية في الآونة الأخيرة مقارنة بإجمالي المبيعات التي قد تم الإعلان عنها والتي تتراوح ما بين نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري.

أشار المتحدث بأسم سوق السيارات إلى أن عملية التراجع فى مبيعات السيارات والمركبات التي حدثت بوجه عام خلال نهاية العام الماضى من خلال رصد عدد من المتخصصين والتجار لها قد وصلت إلى حوالي 60% من إجمالي أعداد السيارات التي تعرض للبيع في تلك الفترة.

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بينما أكد خالد حسني على أنه قد وصلت هذه النسبة فى تعاملات شهر مايو إلى حوالي 45% فقط، لتصبح هذه الإحصائيات مؤكدة على أن نسبة الزيادة قد وصلت إلى فى هذه الفترة إلى 15% على حسب تصريحاته.

ورد في تصريحات حسنى الصحفية أن هذه الزيادة التي تم كشفها لا تعنى التفوق على نسب المبيعات في حالة مقارنتها بإجمالي مبيعات السنوات الماضية، لكنها من جهة أخرى تستطيع أن تسجل مؤشراً واحداً وهو أن معدل الحركة فى مبيعات السيارات في السوق المصرية بوجه عم قد ارتفع فى الفترة الأخيرة بعد استقرار الأوضاع في مصر حتى لو كانت النسبة صغيرة، لكن هذا لا يمنع أنها قد بدأت فعليًا فى الحدوث.

جدير بالذكر أن سوق السيارات فى مصر يعد أحد الأسواق الهامة التي يهتم بها فئة كبير من المواطنين وخاصة بعد ارتفاع الأسعار وما تواجهه الأسواق بشكل عام من اضطرابات في التعامل معها، ونظرًا لأهمية السيارات في حياة الأفراد باعتبارها مطلب أساسي في حياتنا العملية ولا غني عنها يسعى الكثيرين إلى معرفة كل ما هو جديد في عالم السيارات بوجه عام بالإضافة إلى الاسترشاد في استخدامها باتباع عدة طرق جديدة من اجل التعامل معها وتقليل المواد البترولية المستخدمة.

يعد قرار البنك المركزي والخاص بتعويم الجنيه المصري أحد أهم القرارات الهامة التي أثرت بشكل كبير على سوق السيارات في مصر والتي تأثرت بها الأسواق المصرية بوجه عام بجميع مجالاتها.