الشرقية للدخان تعلن عن قيمة صافي أرباح الشركة خلال عام

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قام مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى الشهيرة بإسم “الشرقية للدخان”، باعتماد نتائج الأعمال النهائية مع ختام العام المالي بالشركة والذي يتعلق بالفترة المالية 30 يونيو لعام 2017، وقد ورد أن إيرادات الشركة الشرقية إيسترن قد وصلت نحو 10.5 مليار جنيه مصري وذلك مقابل مبلغ 7.7 مليار جنيه الذي قد حققته في خلال تعاملاتها الخاصة بنفس الفترة المالية من العام الماضى.

قد تراوحت إيرادات هذا العام بنسبة زيادة عن العام السابق بلغت حوالي 37.74%، كما ورد أنه بالنسبة إلى صافى الربح المتعلق إلى ما بعد الضريبة قد بلغت حوالي 1.741 مليار جنيه وذلك مقارنة بمبلغ 1.475 مليار جنيه والذي يوازي نسبة زيادة قدرها حوالي 17.97%.

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وكانت الشركة “الشرقية للدخان”، قد أعلنت فى وقت لاحق أن مقدار الزيادة التي جاءت فى إيرادات الشركة هذا العام قد وصلت إلى نحو 300 مليون جنيه مصري وذلك خلال العام المالي 2017/2018 ، وأن هذه الزيادة قد نتجت عن زيادة أسعار بعض أصناف السجائر التابعة لها، كما تتوقع الشركة أن هذه الأرباح قد تغطي جزء كبيرا من الزيادة الجديدة التي قد طرأت على تكلفة إنتاج وتصنيع منتجات الشركة حاليًا.

جاء فى تصريحات الشركة أنه بالنسبة إلى الإيرادات المتوقعة في حسابات هذا العام أنها تقدر بقيمة 12.2 مليار جنيه وذلك كما ورد بالموازنة التقديرية التي قد تم وضعها للعام المالى القادم.

من جهة أخرى كانت الشركة الشرقية للدخان، قد أعلنت فى تصريح صحفي لها أنها قد قرر رفع أسعار بعض منتجاتها الخاصة بالسجائر الموجودة على الأراضي المصرية من مختلف منتجاتها من أصناف السجائر، وقد جاء من ضمن هذه الأنواع كليوباترا كينج سايز والتي قد ارتفعت من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، كما قررت الشركة أن يتم رفع سعر علبة كليوباترا كوين ورقية من 12 جنيها في الماضي إلى نحو 12.50 جنيه، وعن سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر تم رفع سعرها من 12.75 جنيه إلى 15 جنيها، وقد أكدت الشركة الشرقية على أنه قد تم رفع سعر كلاً من عبوة فايسروي فلتر وعبوة لايت من سعر 17 جنيها إلى سعر 18 جنيها.