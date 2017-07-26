رغم ارتفاع الأسعار.. النساجون للسجاد تعلن عن نسبة الزيادة فى مبيعاتها

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قام مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون الخاصة بصناعة السجاد مؤخرًا بالإعلان عن اعتماد نتائج الأعمال المالية المقررة عن الفترة المالية المنتهية والتي تخص نتائج 30 يونيو لعام 2017، حيث ورد في تصريحات النساجون الشرقيون أنه قد بلغت قيمة المبيعات الخاصة بالشركة بجميع الفروع التابعة لها والمعارض التي تم تنفيذها علي مدار تلك الفترة المالية حوالي 4.913 مليار جنيه مصري وذلك مقابل مبلغ 3.006 مليار جنيه يعد زيادة في أرباح الشركة بمقدار 1.906 مليار جنيه وهو ما يعادل نسبة 63% من الأرباح.

ورد أنه قد بلغ صافى الربح المحقق الذي قد قامت به الشركة في هذه الفترة المالية حوالي 475 مليون جنيه وذلك مقابل مبلغ مالي مقداره 272 مليون جنيه بحيث حصلت الشركة على زيادة في الأرباح قدرت بحوالي 203 ملايين جنيه والتي توازي نسبة 74.5%.

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من جهة أخرى قد اعتمد مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون مؤخرًا وفقا للبيان الذي قد أعلنت عنه الشركة وقدمته إلى البورصة المصرية في تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء، والتي تعلق بتقرير الإفصاح الذي يتم تقديمه وفقا للمادة التي تحمل رقم 48 من قواعد القيد الخاصة بتعاملات البورصة المصرية، أنه قد تقرر بشأن تخفيض رأس المال الخاص بالشركة والذي يندرج تحت بند المصدر منها قد بلغت قيمته حوالي 450 مليون جنيه ليصبح حاليًا حوالي 443.404 مليون جنيه، حيث تم التأكيد على أن هذه القيمة متعلقة بالقيمة الاسمية الخاصة لأسهم الخزينة، والتي قد بلغت عددها طبقًا للتقرير حوالي 6.595 مليون سهم.

وجدير بالذكر أن شركة النساجون الشرقيون تعد أحد أهم شركات صناعة السجاد في مصر والشرق الأوسط بوجه عام ولها العديد من الفروع المختلفة والمنتشرة في أنحاء العالم، والتي تنافس أقوى شركات السجاد في العالم، كما تمتاز صناعتها بجودتها العالية والمتميزة بالبلاد من جميع النواحي، ويعمل في صفوفها أعداد كبيرة من المصريين وأصحاب الخبرات في صناعة النسيج.