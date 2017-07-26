مصر للبترول تكشف أسباب الإقبال على بنزين 95 وانخفاض استهلاك بنزين 92

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، المهندس “محمد شعبان”،وتعد الشركة واحدة من شركات قطاع البترول، عن زيادة الكميات المستهلكة من البنزين 95 بنسبة وصلت إلى حوالى 400%، فى مقابل الكميات المباعة قبل إصدار الدولة قرار رفع أسعار الوقود فى الفترة الأخير، كما تنبأ سيادته تضاعف هذه النسبة فى الفترة القادمة.

صرح المهندس “محمد شعبان”، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، أن زيادة معدل الاستهلاك من البنزين 95 يعرض معدل استهلاك البنزين 92 إلى انخفاضا ملحوظا .

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كما أشار رئيس شركة مصر للبترول إلى أن معدل استهلاك بنزين 80 لم يتعرض إلى اى تغير فقال: “إن استهلاك بنزين 80 لم يشهد تغيرا ملحوظا خلال الفترة الماضية”، وأضاف سيادته إلى أن هناك حالة من الاستقرار فى معدلات السولار قائلا: “استقرار معدلات استهلاك السولار عند 12 مليون لتر يوميا”.

أفاد وزير البترول، المهندس “طارق الملا”، عن أسباب عدم رفع سعر البنزين 95 : “أنه لم يتم رفع سعر البنزين 95 لأن سعره الحالى يغطى تكلفته، ولو تم رفع سعره أكثر من ذلك لن يتم شرائه”، كما أضاف وزير البترول عن البنزين 95 فقال: ” أنه يوفر فى الاستهلاك مقارنة ببنزين 92″، مشيرا إلى أن السيارات حديثة الصنع بصفة عامة تنبه المستهلكين بعدم استخدام بنزين يقل عن بنزين 95، ولهذا السبب تسعى وزارة البترول توجيه عناية المستهلكين له.

قد أصدرت مجلس الوزراء قرار رفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 29 من شهر يونيو السابق، حيث تضمن القرار رفع أسعار البنزين 80 من سعر 2.35 حتى 3.65 جنيه للتر، ورفع سعر البنزين 92 من سعر 3.5 حتى 5 جنيهات للتر.

ايضا تضمن القرار رفع سعر السولار من سعر 2.35 حتى 3.65 جنيه للتر، وورفع سعر اسطوانات البوتاجاز من سعر 15 حتى 30 جنيهًا لإسطوانة، علاوة على إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي للبيوت لشرائح من صفر إلى 30 متر مكعب بسعر واحد جنيه للمتر، والشرائح من 30 لـ 60 متر مكعب بسعر 175 قرشا للمتر، والشرائح أعلى من 60 مترًا بسعر 225 قرشا للمتر، وارتفع أيضا غاز السيارات حتى وصل إلى سعر 2 جنيه للمتر الواحد.