أول كارت تخفيض يضم خصومات 500 علامة تجارية.. تعرف عليه

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أعلنت شركة ماجستى المتخصصة في تقديم كروت التخفيضات عن إنطلاق أول كارت يضم بداخله تخفيضات خاصة لعدد كبير من المنتجات والسلع التي تهتم بأكثر من فئة في المجتمع، حيث أكدت الشركة على أن هذا الكارت يضم أكثر من 500 علامة تجارية كما أنه يقدم العديد من الخدمات فى مختلف الأنشطة المتنوعة التي تناسب كافة الطبقات.

صرحت مسئولة التسويق بشركة ماجيستى، امانى مصطفى رجب، بأن إجمالي عدد العملاء المشتركين في كارت ماجيستى في الفترة الحالية قد وصل إلى نحو 2000 مشترك وذلك منذ إطلاق الكارت رسمًا قبل شهر كما أن الشركة تتوقع أن يصل عدد السادة المشتركين في هذا الكارت الى حوالي 5 آلاف مشترك في غضون الـ3 أشهر المقبلة، كما ورد أن هناك بعض التوقعات المشيرة إلى زيادة الأعداد المشتركة بهذا الكارت خلال الفترة المقبلة بسبب قيام الشركة بالمشاركة في عدد كبير من المعارض في الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الفعاليات المحلية القوية والدولية ايضًا.

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أضافت اماني مصطفي في تصريحاتها الأخيرة أن هذا الكارت يضم بين طياته عدد كبير من الأقسام الهامة والضرورية والتى تناسب عدد كبير من الأذواق في مختلف القطاعات حيث يغطى الكارت قطاعات مختلفة داخل البلاد بما فى ذلك قطاع الرعاية الصحية والذي يضم بداخله مستشفيات وأشعة وتحاليل ومراكز طبية بالإضافة إلى مشاركة كبار الأطباء فى هذه الخصومات المتعلقة بالكارت في جميع التخصصات الحيوية المطلوبة بالبلاد.

ويضم الكارت احتياجات المرأة المتنوعة والتي تتمثل في الملابس والإكسسوارات بالإضافة إلى عدد من الماركات المختلفة في المكياج وأسماء وأماكن مراكز تجميل إلى جانب وجود قسم خاص متخصص للأطفال بمختلف الأعمار، كما يضم الكارت عدد من الخصومات على اسعار الأماكن الترفيهة التي تناسب أفراد الأسرة ويشمل هذا البند عدد من البواخر النيلية بالإضافة إلى المطاعم والفنادق وغيرها من المقترحات الهامة والتى تقوم بتقديم خصومات كبيرة قد تصل من خلال هذا الكارت إلى 30% ويتم تنفيذ هذه الخصومات على حاملي هذا الكارت فقط.

ومن مميزات هذا الكارت أنه يتعاقد مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات والتي يدخل من ضمنها الشركات العالمية والتي يترتب علي ذلك أن يتم تقديم خدمة مميزة للعملاء بخصومات كبيرة بداخل هذا الكارت.