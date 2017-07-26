خروج أربعة شركات من مؤشر البورصة الرئيسي أبرزها جهينة وجي بي أوتو

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أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية الخاصة بالمؤشرات الخاصة بها، وقد شهدت جميع مؤشرات البورصة المصرية، خلال الفترة الخاصة بالمراجعة الدورية التي تجريها البورصة المصرية العديد من التغييرات، أبرزها خروج العديد من الشركات من مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، فقد خرجت من المؤشر الرئيسي أربعة شركات مقابل دخول أربع شركات جديدة.

هذا وقد شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX 50 EWI، استبعاد تسع شركات من المؤشر، وشهد مؤشر EGX70 خروج 17 شركة، وقد انضمت إلى مؤشر EGX30 أربعة شركات، وإلى مؤشر EGX100 قد شهد خروج ثلاثة عشر شركة وانضمام ثلاثة عشر شركة جديدة.

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ويذكر أن مؤشر النيل Nile Index لم يشهد أي تغييرات ملحوظة في الشركات المكونة له ليبقى عدد الشركات داخل المؤشر 26 شركة، ويذكر أنه لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات التي تكون منها، بالإضافة إلى أنه يتم العمل بالمؤشرات الجديدة وفقا للمكونات والأوزان الجديدة اعتبارا من جلسة الثلاثاء القادم أول أيام شهر أغسطس 2017.

الشركات التي خرجت من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، بنك كريدي اجريكول مصر، جهينة للصناعات الغذائية،جي بي أوتو،اوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أما الشركات التي انضمت إلى المؤشر،الاسكندرية للزيوت المعدنية،مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر،المالية والصناعية المصرية،الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

أما الشركات التي خرجت من مؤشر EGX 20 محدد الأوزان، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)،القاهرة للزيوت والصابون،النساجون الشرقيون للسجاد،اوراسكوم كونستراكشون ليميتد،مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بالإضافة إلى الشركات التي انضمت حديثا، الاسكندرية للزيوت المعدنية،الشرقية-ايسترن كومباني-السويدي اليكتريك-سيدي كرير للبتروكيماويات-العربي للاسمنت

التغيرات الخاصة بالشركات في مؤشر EGX 50 EWI مؤشر الأوزان فقد خرجت من المؤشر شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية،العربية المتحدة للشحن والتفريغ،الكابلات الكهربائية المصرية،القاهرة للاستثمارات والتنمية،اجواء للصناعات الغذائية مصر،الاستثمار العقاري العربي -اليكو، العامة للصوامع والتخزين،النعيم القابضة للاستثمارات،شركة مستشفى كليوباترا، وقد انضمت إلى المؤشر شركات،أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية،أوراسكوم للفنادق والتنمية،عبور لاند للصناعات الغذائية،الوطنية لمنتجات الذرة،راية القابضة للاستثمارات المالية،مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو،القناة للتوكيلات الملاحية،المصرية لخدمات النقل(ايجيترانس)،رمكو لانشاء القرى السياحية.

التغيرات الخاصة بالشركات في مؤشر EGX70، شهد المؤشر خروج شركات الحديثة للمواد العازلة-مودرن،بنك التعمير والاسكان،العرفة للاستثمارات والاستشارات،مطاحن ومخابز شمال القاهرة،العبوات الدوائية المتطورة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية،الملتقي العربي للاستثمارات،شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى،مصر للاسمنت-قنا،المصرية للدواجن،الصناعات الكيماوية المصرية كيما،الاسكندرية للزيوت المعدنية،المالية والصناعية المصرية،الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية،العز الدخيلة للصلب -الاسكندرية،المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد انضمت للمؤشر شركات، بنك كريدي اجريكول مصر،جهينة للصناعات الغذائية،اوراسكوم كونستراكشون ليميتد ،جي بي اوتو، ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية،القاهرة للدواجن،مصر للالومنيوم،اسيك للتعدين -اسكوم،البنك المصري لتنمية الصادرات،مصر لصناعة الكيماويات،المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، النصر لصناعة المحولات-الماكو،بنك البركة-مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية.