وزارة المالية تعلن عن منحة بجامعة كيو اليابانية لمدة عامين

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تتعاون وزارة المالية المصرية مع حكومة دولة اليابان على تقديم برنامج تدريبي “الحصول على درجة الماجيستير” الذي سيستمر لمدة عامين خلال الفترة من إبريل القادم في 2018 حتى شهر مارس 2020، حيث يستهدف البرنامج التدريبي مجال التمويل من البنك الدولي، والضرائب.

وصدر إعلان عن الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية لسنة 2017 برقم 55، برئاسة جمال حسين، ويهدف البرنامج التدريبي بيان العلاقة بين التشريعات المنظمة والإدارة الضريبية والنمو الاقتصادي، كما يتم إعطاء فرصة للخاضعين للنظام التدريبي تجربة الممارسات التي تقوم بها مصلحة الضرائب القومية باليابان، حيث يتم التدريب على هذا البرنامج في جامعة كيو بالعاصمة اليابانية طوكيو وبالتحديد في مقر تدريب الجامعة.

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وأعلنت وزارة المالية أن حكومة دولة اليابان تتحمل كافة المصروفات والتكاليف الخاصة بالدراسة بالإضافة إلى نفقات التأمين الطبي للدارسين، كما يتم تكمل مصروف شهري بقيمة 152 ألف ين ياباني ليتم تغطية كافة نفقات الكتب و تذكرة الطيران ذهاب وعودة من مصر إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بالإضافة إلى نفقات المعيشة والسكن، ومنح بدل سفر تصل قيمته إلى 500 دولار.

وقدمت وزارة المالية شروط على المتقدم الراغب في الحصول على المنحة التدريبية في طوكيو عن طريق تقديم استمارات التقديم الخاصة بالطلب بالإضافة إلى تقديم خطابين توصية عن خبرة المتقدم بطلب المنحة التدريبية عن خلفيته المهنية ممن لديهم معرفة بمقدم الطلب، بالإضافة إلى خطاب توصية يتم تقديمه من أستاذ جامعي وشهادة طبية عن بيان الحالة الصحية، وشهادة لإجادة اللغة الإنجليزية.

كما تقديم شهادة المؤهل الدراسي، وصورة من جواز سفر المتقدم، وشهادة من جهة العمل التابع لها المقدم، وإلا يكون قد سبق له السفر إلى في خارج مصر للحصول على دورات تدريبية مشابهة، بالإضافة إلى تقديم آخر تقريرين يكون حصل فيهم المتقدم لطلب المنحة على درجة الكفاية بتقدير امتياز، وتقدم ما يدل على تمتع الطالب بخبرة في مجال السياسات الضريبية تصل إلى ثلاث سنوات، وعدم حصول المتقدم على جنسية مزدوجة، أما بالنسبة للشهادات الدراسية يشترط أن يكون المتقدم للمنحة حاصل على درجة البكالوريوس وما يعادله.

وأشارت وزارة المالية أن الراغب في التقدم للمنحة التدريبية يمكن إرسال بيانات ومستندات المتقدم لطلب المنحة عن طريق البريد الإلكتروني بعد الخضوع لمقابلة شخصية، لتصل إلى جامعة كيو اليابانية قبل نهاية شهر أكتوبر 2017.