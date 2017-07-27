أسعار الأضاحي في مصر 2017: سعر العجول والخرفان والجاموس في السوق المصري 2017

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أسعار الأضاحي في مصر 2017، حيث نعرض لكم نحن موقع مصر 365 أسعار الأضاحي في مصر لعام 2017، وذلك مع إقتراب عيد الأضحى المبارك هذا العام، ويسعى الجميع لمعرفة أسعار العجول والخرفان والجاموس استعدادا لتلك المناسبة العظيمة، هذا ونقدم لكم تلك الأسعار وفقا للتصريحات الصادرة من وزارة الزراعة والتي تؤكد خلالها على الأسعار الرسمية لأضاحي العيد هذا العام.

ونظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية والتي تشمل ارتفاعات كثيرة ومستمرة في الأسعار خلال تعاملات البيع والشراء في السوق، فإن هذا قد تسبب وبشكل كبير في رفع أسعار الأضاحي في مصر هذا العام، هذا بجانب أن أسعار العجول والخرفان والجاموس ترتفع تلقائيا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك مع اتجاه الجميع لشراء الأضاحي، إلا أن ارتفاع الأسعار في السوق قد تسبب في رفع الأسعار بشكل كبير جدا الأمر الذي جعل المواطنين يجتمعون لتَقديم أضحية معا لتقليل التكلفة التي من الممكن أن تقع عليهم مع ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

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أسعار الأضاحي في مصر 2017:

تشهد الفترة الحالية استعداد من قبل الكثير من المسلمين لتَقديم أضحية في عيد الأضحى المبارك تقربا من الله عز وجل، إلا أن السوق الحالي يشهد ارتفاعات مستمرة في الأسعار بشكل عام وليس سعر الأضاحي فقط، الجدير بالذكر أن نسبة 25% طرأت على الأسعار كزيَادة أضيفت على أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بأسعار الأضاحي في العام الماضي، إلا أنه يمكن القول بأن الارتفاعات قد أضيفت على كافة الأسعار التي تخضع لتَعاملات البيع والشراء في السوق المصرية بوجه عام ولم يكن من المفاجئ أن ترتفع أسعار الأضاحي هذا العام عن العام الماضي.

و نظرا لقيام وزارة الزراعة في مصر بتربية العجول وتثمينها، فإنها تقوم أيضا بتحديد أسعار العجول والجاموس والخرفان وكذلك أسعار الخرفان الصغيرة في السوق لعام 2017، ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا موقع مصر 365 أسعار الأضاحي لعام 2017 وأسعار الخرفان والجاموس والعِجول 2017.

أسعار الخرفان والجاموس في سوق الأضاحي لعِيد الأضحى المبارك:

شهدت أسعار الأضاحي ارتفاع هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي، وبلغت تلك نِسبة الارتفاع نحو 25%، هذا بجانب أن سعر الأضحية يختلف من منطقة إلى أخرى خاصة عند المقارنة بين منطقة غير زراعية مثل القاهرة بمنطقة زراعية، كل تلك العوامل قد دفعت الكثير من الأفراد إلى الاشتراك في أضحية واحدة وتقديمها بدلا من تكفل واحد بمفرده في أضحية واحدة.

ومع إقتراب عيد الأضحى المبارك، فإن السوق الخاص بالماشية تشهد نشاط كبير هذه الفترة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الجدير بالذكر أن أكثر ما يشغل الاهتمام هذه الفترة خلال عمليات البيع والشراء هي الخراف البلدية والتي تشهد إقبال كبير من قبل الكثير، ولعل السبب وراء هذا هو إعتماد المزارع التي تقوم بتربية تلك الخراف على الأعلاف الطبيعية كغذاء أساسي لهذا النوع.

وأكد الباعة في سوق الماشية خلال تَصريحاتهم، أن ارتفاع أسعار هذا العام هو أكثر ما يلفت انتباه الأفراد والمستهلكين، وأضاف أن ردود الأفعال الصادرة عن تلك الأسعار تختلف ما بين السخط على تلك الارتفاعات وما بين الرضا بهذا الحد من الارتفاع، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة وخاصة مع إقتراب عيد الأضحى المبارك.

كما ويتراوح سعر الكيلو من الحي في الفترة الحالية ما بين 39 إلى 40 جِنيه للكيلو، في حين أن مقدار 5 جنيه سوف يضاف كزيَادة متوقعة خلال الفترة القادمة، ويبدأ سعر الخروف من 1500 جنيه ويختلف حسب نوع الخروف ومواصفاته إلى أن يتوقف عند 4000 جنيه، ومن المتوقع أيضا أن يقوم الجيش بتوفير الأغنام في المنافذ التابعة له مما سيؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء داخل السوق.

أسعار الأضاحي في سوق الماشية 2017:

تتراوح أسعَار المِعيز ما بين 1200 جنيه كحد أدنى إلى 1800 جنيه، بينما يصل سعر العجول من 12000 جنيه كحد أدنى بينما يرتفع هذا السعر طبقا للوزن ومواصفات أخرى تختلف، وخلال تصريحات وزير الزراعة التابع للمنوفية، فقد أكد أن أسعار الأضاحي قد ارتفعت هذا العام بنسبة 25% عن العام الماضي، حيث وصل سعر الكيلو إلى 32 جنيه بعد أن كان 22 جنيه.

وأضاف أن عدد من لجان المرور سوق تقوم بالمرور على السلخانات و المجازر القائمة على أنواع اللحوم المختلفة لإعداد التقارير التفصيلية حول مدى صحة تلك الحيوانات، هذا بجانب تقارير البيع والشراء التي يتم إعدادها لمعرفة الأسعار التي يتعامل بها السوق وأيضا حركة البيع والشراء التي تتم في السوق.

وكانت أسعار اللحوم حسب ما ورد إلينا وفقا لتصريحات وزارة الزراعة كالآتي:

يصل سعر الكيلو في الخروف الحي إلى 34 جنيه.

يصل سعر الكيلو في العجول الحية إلى 100 جنيه كحد أقصى و 75 جنيه كحد أدنى.

يصل سعر الخروف الكامل ما بين 4500 جنيه إلى 8000 جنيه، بينما سعر العجول فإنها تتراوح ما بين 15000 جنيه إلى 32000 جنيه وتختلف حسب الوزن.