الإعلان عن تثبيت فائدة “قرض الإسكان الاجتماعى” من 4 بنوك مصرية

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قامت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مى عبدالحميد، بالإعلان عن تثبيت أسعار فائدة القرض الذي تقرر حصول الصندوق عليه من أجل أن يتم تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى والذي تم الإتفاق عليه لصالح المواطنين محدودي الدخل والذي يشمل “المليون وحدة”، وقد تم الإعلان عن تكلفة هذا المشروع حيث تبلغ 20 مليار جنيه مصري.

وقد أكدت مى عبدالحميد في تصريحاتها على أنه مازال سعر الفائدة علي القرض متاحا بنفس سعر الفائدة المتفق عليه من قبل وتحديدًا في العام الماضى والذي يبلغ نسبة 7% فقط علي القرض.

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أضافت الدكتورة مي عبدالحميد، فى أحدث تصريحاتها الصحفية، أنه قد تم أقيمت بعض المفاوضات من جديد مع البنوك الأربعة المسؤولة عن منح القرض من أجل تمويل هذا المشروع الضخم وهي كلاً من بنك “مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك الاسكان والتعمير”، حيث أتت هذه المفاوضات من أجل أن يتم تثبيت سعر الفائدة الخاصة بهذا القرض عند نفس القيمة الذي قد سبق وان تم الاتفاق عليها منذ العام الماضى.

حيث أكدت عبد الحميد على أنه لم يتم الحصول خلال العام المالى المنتهى على أى من شرائح القرض التي قد تم الاتفاق عليها وذلك من أجل عدم احتياج الوزارة له والذي قد أنتهي قبل عدة أسابيع.

وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن البنوك الأربعة التي تعد هي المسؤولة عن تمويل هذا المشروع قد وافقت بشكل نهائي على عملية تثبيت سعر الفائدة في البنوك على الرغم من قيام البنك المركزى المصري بإصدار قراره في الفترة الأخيرة بزيادة سعر الفائدة بنسبة 4% وذلك في إطار تعاملاته في الشهرين الأخيرين ليأتي هذا دعم كبيرا تجاه هذا المشروع القومي لكي يتم إنجازه في أقرب فرصة.

جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى سعر هذه الفائدة سوف تقوم وزارة المالية بسدادها إلى البنوك الأربعة بينما تتولى وزارة الإسكان المصرية عملية سداد أصل القرض من خلال السداد على عدة دفعات مختلفة طبقًا للاتفاق المزمع حيث يمثل الوزارة في هذه العملية صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.