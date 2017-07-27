مبيعات العرب والأجانب تؤثر على تعاملات البورصة المصرية

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أعلنت هيئة البورصة المصرية خلال تعاملاتها اليوم الخميس أن مؤشرات البورصة قد تأثرت خلال تداولها في منتصف تعاملات جلسة اليوم تعاملات العرب والأجانب بشكل عام.

ورد في التصريحات التي تم الكشف عنها منذ قليل عن تعاملات ختام الأسبوع أن تعاملات الأجانب بالإضافة إلى تعاملات العرب قد كانت مدفوعة بضغوط بيعية متباينة من قبل المتعاملين في مختلف محافظها المالية، ليصبح هذا مغاير لما جاء من اتجاهات تعاملات المصريين في البورصة.

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أكدت بعض المصادر المالية من داخل البورصة المصرية على أن تعاملات المصريين اليوم قد غلب عليها طابع الشراء.

من جهة أخرى قد تراجع مؤشر إيجى إكس 30″ خلال تعاملات اليوم البورصة بنسبة 0.76%، بينما من جهة أخرى قد هبط مؤشر “إيجى إكس 50” خلال تعاملاته بنسبة 0.16%، وقد ورد أنه قد انخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بسبب تعاملات المتداولين اليوم بنسبة 0.42%، بيما تمكن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة والذي يطلق عليه مؤشر “إيجى إكس 70” من تغيير النمط وارتفع بنسبة 0.85%، وعن مؤشر “إيجى إكس 100” والذي يعد هو المؤشر الأوسع نطاقًا قد سجلت بياناته نسبة 0.46%.