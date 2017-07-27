أحدث التصريحات حول ضريبة الإنترنت الأرضى وزيادة أسعار التشغيل

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ورد أن الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس مصطفى عبد الواحد،قد علق على أن الجهاز القومي يبحث حاليًا مع مشغلي المحمول بشركات الاتصالات الموقف الحالي والخاص بتكلفة خدمات الاتصالات في محافظات مصر بعد أن قامت شركات الاتصالات بتقديم عدد من الشكاوى المتعلقة بارتفاع بعض التكاليف علي خدماتها بعد أن تم رفع أسعار العديد من السلع في الفترة الماضية في السوق المحلي.

أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، في تصريحاته على أنه يتم دراسة شكاوى الشركات فى ضوء ما تقدم من مستندات وطلبات حيث ورد في تلك الشكاوى أن السبب وراء زيادة التكلفة كان ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من السلع والخدمات الأخري والتي قد أثرت بشكل كبير على الأسعار بوجه عام. وقد أضاف المهندس مصطفي في تصريحاته أنه فى حال ثبوت هذه الزيادة على التكلفة سوف يتم بحث هذا الأمر بشكل جدي من قبل التنظيم لإتخاذ قرارها بالموافقة على طلبات هذه الشركات.

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من جهة أخرى، قد ورد في التصريحات الصحفية الخاصة بالسيد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن هناك نقاشا يجري في الفترة الحالية بشأن ضريبة الإنترنت الأرضى وفرضها علي المواطنين بجميع المحافظات المصرية والتى قد سبق وأن تم الإعلان في وقت سابق بأنه سوف يتم تفعيلها فى شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضى في جميع المناطق في الفترة المقبلة ويجري ذلك وسط اتجاه جديد يسعى إلى رفع نسبة الحد الأدنى بسرعات الإنترنت في البلاد في المرحلة القادمة مما يزيد من تأثير مصر ويدعم موقفها في عدد كبير من المجالات إلى 4 ميجابت/ث.

وقال السيد عبد الواحد في حواره أن عملية اتخاذ القرار الخاص برفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت فى البلاد بوجه عام يعتمد على شبكة المصرية للاتصالات حيث تعد هي صاحبة الشأن والرأي الاقوي في هذا القرار لافتا إلى أن شركة الاتصالات يمكنها ايضًا أن تتخذ قرارها المتعلق بهذا الشأن وأن تعمل على تنفيذه قبل نهاية العام الجاري كما يمكنها أن تقوم بعقد الاتفاقيات اللازمة له في حالة تنفيذه ايضًا.