بعد تطبيق القيمة المضافة: أسعار جميع موديلات سيارات 2017 بكافة انواعها

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أسعار السيارات بكافة أنواعها، أسعار السيارات موديل 2017، حيث قامت عدد من التوكيلات المسؤولة عن بيع أحدث السيارات بالأسواق المصرية بالإعلان عن أسعار السيارات الجديدة و التى تخص موديلات 2017 بعد فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع بالأسواق المصرية.
هذا وقد صرح الوكلاء عن أسعار السيارات حاليا بالأسواق بعد ان تساءل العملاء فى شتى المحافظات عن مستوى أسعار السيارات وما وصلت إليه بعد ارتفاعات شهر يوليو الماضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى إعلان وزير المالية عن ثبات الدولار الجمركي والتي وصلت إلى 16.25 جنيه وسوف تستمر حتى نهاية شهر أغسطس كما تم تحريك أسعار الوقود طبقا لتصريحات الحكومة المصرية والتي أثرت بشكل كبير على أسعار السيارات فى هذه الفترة.
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اسعار احدث السيارات بالأسواق المصرية:
أسعار سيارات هيونداى موديل 2017:
- وصل سعر اقل فئة من موديل فيرنا إلى 151.500 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 176.900 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل جراند I10 إلى 230.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها حوالي 246.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل سولاريس 247.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 259.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل أكسنت 242.500 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 263.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل النترا HD 225.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 252.900 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل النترا ADD إلى 299.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 399.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل سوناتا إلى 530.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 650.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل كريتا إلى 360.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 417.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل توسان 450.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 520.000 جنيه.
أسعار سيارات كيا موديل 2017
- وصل سعر اقل فئة من موديل بيكانتو إلى 232.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 247.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل ريو إلى 318.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 349.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل سييد إلى 365.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 405.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل سيراتو إلى 290.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 370.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل سول إلى 384.000 جنيه بينما وصل سعر أعلى لها إلى 434.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل كارينز إلى 459.000 جنيه بينما وصل سعر أعلى لها إلى 489.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل سبورتاج إلى 469.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 659.900 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل كرنفال إلى 1.550.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.650.000 جنيه.
- وصل سعر موديل سورينتو إلى 1.700.000 جنيه.
أسعار سيارات بى أم دابليو BMW 2017
- وصل سعر موديل I118 إلى 555.000 جنيه.
- وصل سعر فئة من I 218 إلى 590.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 870.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من I318 إلى 580.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 620.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل I 320 إلى 720.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 810.000 جنيه.
- وصل سعر موديل I330 إلى 890.000 جنيه.
- وصل سعر من I340 إلى 960.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل I 418 إلى 878.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 966.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل I 520 إلى 900.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.050.000 جنيه.
- موديل I 528 إلى 1.250.000 جنيه.
اسعار سيارات مازيراتي 2017
- وصل سعر موديل موديل يجيبلى إلى 3.300.000 جنيه.
- وصل سعر موديل كواتروبورتي إلى 3.850.000 جنيه.
- وصل سعر موديل ليفانتي إلى 3.500.000.
أسعار سيارات جاجوار 2017
- وصل سعر موديل XE إلى 1.390.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل XF إلى 1.690.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.750.000 جنيه.
- موديل Xj إلى 2.990.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل F-TYPE إلى 2.850.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 3.300.000 جنيه.
- وصل سعر موديل F-PACE إلى 2.790.000 جنيه.
أسعار سيارات هوندا 2017
- وصل سعر سيفيك إلى 514.000 جنيه.
- وصل سعر موديل CRV إلى 800.000 جنيه.
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أسعار سيارات بريليانس 2017
- وصل سعر موديل V5 إلى 285.000 جنيه.
اسعار سيارات جاك 2017
- وصل سعر اقل فئة من موديل S2 إلى 189.000 جنيه بينما بلغت أعلى فئة إلى 214.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل S3 إلى 229.000 جنيه بينما وصل سعر أعلى سعر لها إلى 249.000 جنيه.
أسعار سيارات أوبل 2017
- وصل سعر اقل فئة من موديل آدم 349.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل كورسا إلى 265.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 295.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل ميريفا إلى 319.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 349.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل موكا إلى 369.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 409.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل استرا إلى 325.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 365.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل انسيجنيا إلى 459.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 569.000 جنيه.
- وصل سعر موديل كاسكادا إلى 629.000 جنيه .
أسعار سيارات شيفروليه موديل 2017
- وصل سعر موديل لانوس 158.400 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل افيو إلى 187.800 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 197.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل اوبترا إلى 204.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 215.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل كروز على 279.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 299.000 جنيه.
أسعار سيارات رينو موديل 2017
- وصل سعر فئة من سانديرو إلى 216.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 237.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل ستيب واى إلى 241.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 245.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل لوجان إلى 180.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 239.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل لوجى إلى 249.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 304.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل داستر إلى 262.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 305.000 جنيه.
- وصل سعر موديل كابتشر إلى 330.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل ميجان إلى 333.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 466.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من كادجار إلى 390.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 455.000 جنيه.
أسعار سيارات نيسان موديل 2017
- وصل سعر اقل فئة من موديل صني إلى 199.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 220 500 جنيه.
- وصل سعر موديل سنترا إلى 291.000 جنيه.
- وصل سعر موديل جوك إلى 385.000 جنيه.
- وصل أقل سعر موديل قاشقاى إلى 405.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 425.000 جنيه.
أسعار سيارات تويوتا موديل 2017
- وصل سعر اقل فئة من موديل ياريس إلى 295.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 355.000 جنيه.
- وصل سعر موديل أفانزا إلى 375.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل أوريس إلى 430.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 500.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل كورولا إلى 295.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 455.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل c hr إلى 401.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 587.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من فورتشنر إلى 924.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.134.900 جنيه.
أسعار سيارات فورد 2017
- وصل سعر موديل فيستا إلى 225.000 جنيه
- وصل سعر اقل فئة من موديل فوكاس إلى 290.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 400.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل فيوجن إلى 540.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 680.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل ايكو سبورت إلى 358.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 389.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل جراند سى ماكس إلى 460.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 545.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل كوجا إلى 535.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 664.000 جنيه.
أسعار سيارات مرسيدس 2017
- وصل سعر اقل فئة من موديل CLA 180 إلى 585.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 670.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل GLA200 إلى 705.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل C180 إلى 682.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 998.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل E180 إلى 1.250.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.500.000 جنيه.
- وصل سعر موديل E300 إلى 2.250.000 جنيه.
أسعار سيارات مازدا 2017
- وصل سعر اقل فئة من مازدا 2 إلى 272.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 291.500 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من مازدا 3 إلى 339.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 397.000 جنيه.
أسعار سيارات سوزوكى 2017
- وصل سعر موديل ألتو إلى 140.000 جنيه.
- وصل سعر اقل موديل سويفت إلى 250.000 جنيه.
- وصل سعر موديل سويفت ديزاير إلى 220.000 جنيه.
- وصل سعر موديل سياز إلى 280.000 جنيه.
- وصل سعر موديل اورتيجا إلى 230.000 جنيه.
- وصل سعر اقل موديل بالينو إلى 320.000 جنيه.
- وصل سعر موديل Sx4 إلى 345.000 جنيه.
- وصل سعر موديل فيتارا إلى 430.000 جنيه.
أسعار سيارات ميتسوبيشى 2017
- وصل سعر اقل فئة من موديل لانسر إلى 245.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 275.000 جنيه.
- وصل سعر اقل فئة من موديل باجيرو إلى 1.540.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.600.000 جنيه.
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