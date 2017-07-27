بعد تطبيق القيمة المضافة: أسعار جميع موديلات سيارات 2017 بكافة انواعها

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قامت عدد من التوكيلات المسؤولة عن بيع أحدث السيارات بالأسواق المصرية بالإعلان عن أسعار السيارات الجديدة و التى تخص موديلات 2017 بعد فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع بالأسواق المصرية.

صرح الوكلاء عن أسعار السيارات حاليا بالأسواق بعد ان تساءل العملاء فى شتى المحافظات عن مستوى أسعار السيارات وما وصلت إليه بعد ارتفاعات شهر يوليو الحالي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى إعلان وزير المالية عن ثبات الدولار الجمركي والتي وصلت إلى 16.5 جنيه وسوف تستمر حتى نهاية شهر يوليو كما تم تحريك أسعار الوقود طبقا لتصريحات الحكومة تؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات فى هذه الفترة.

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اسعار احدث السيارات بالأسواق المصرية:

أسعار سيارات هيونداى موديل 2017:

وصل سعر اقل فئة من موديل فيرنا إلى 151.500 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 176.900 جنيه. وصل سعر اقل فئة من موديل جراند I10 إلى 230.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها حوالي 246.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل سولاريس 247.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 259.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل أكسنت 242.500 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 263.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل النترا HD 225.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 252.900 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل النترا ADD إلى 299.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 399.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل سوناتا إلى 530.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 650.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل كريتا إلى 360.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 417.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل توسان 450.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 520.000 جنيه

2- أسعار سيارات كيا موديل 2017

وصل سعر اقل فئة من موديل بيكانتو إلى 232.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 247.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل ريو إلى 318.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 349.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل سييد إلى 365.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 405.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل سيراتو إلى 290.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 370.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل سول إلى 384.000 جنيه بينما وصل سعر أعلى لها إلى 434.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل كارينز إلى 459.000 جنيه بينما وصل سعر أعلى لها إلى 489.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل سبورتاج إلى 469.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 659.900 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل كرنفال إلى 1.550.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.650.000 جنيه وصل سعر موديل سورينتو إلى 1.700.000 جنيه

3- أسعار سيارات أوبل 2017

وصل سعر اقل فئة من موديل آدم 349.000 جنيه. وصل سعر اقل فئة من موديل كورسا إلى 265.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 295.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل ميريفا إلى 319.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 349.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل موكا إلى 369.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 409.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل استرا إلى 325.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 365.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل انسيجنيا إلى 459.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 569.000 جنيه وصل سعر موديل كاسكادا إلى 629.000 جنيه .

4- أسعار سيارات شيفروليه موديل 2017

وصل سعر موديل لانوس 158.400 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل افيو إلى 187.800 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 197.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل اوبترا إلى 204.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 215.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل كروز على 279.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 299.000 جنيه

5- أسعار سيارات رينو موديل 2017

وصل سعر فئة من سانديرو إلى 216.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 237.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل ستيب واى إلى 241.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 245.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل لوجان إلى 180.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 239.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل لوجى إلى 249.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 304.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل داستر إلى 262.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 305.000 جنيه وصل سعر موديل كابتشر إلى 330.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل ميجان إلى 333.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 466.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من كادجار إلى 390.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 455.000 جنيه

6- اسعار سيارات نيسان موديل 2017

وصل سعر اقل فئة من موديل صني إلى 199.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 220 500 جنيه وصل سعر موديل سنترا إلى 291.000 جنيه وصل سعر موديل جوك إلى 385.000 جنيه وصل أقل سعر موديل قاشقاى إلى 405.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 425.000 جنيه

7- أسعار سيارات تويوتا موديل 2017

وصل سعر اقل فئة من موديل ياريس إلى 295.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 355.000 جنيه وصل سعر موديل أفانزا إلى 375.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل أوريس إلى 430.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 500.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل كورولا إلى 295.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 455.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل c hr إلى 401.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 587.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من فورتشنر إلى 924.900 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.134.900 جنيه

8- أسعار سيارات مازدا 2017

وصل سعر اقل فئة من مازدا 2 إلى 272.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 291.500 جنيه وصل سعر اقل فئة من مازدا 3 إلى 339.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 397.000 جنيه

9- أسعار سيارات سوزوكى 2017

وصل سعر موديل ألتو إلى 140.000 جنيه وصل سعر اقل موديل سويفت إلى 250.000 جنيه وصل سعر موديل سويفت ديزاير إلى 220.000 جنيه وصل سعر موديل سياز إلى 280.000 جنيه وصل سعر موديل اورتيجا إلى 230.000 جنيه وصل سعر اقل موديل بالينو إلى 320.000 جنيه وصل سعر موديل Sx4 إلى 345.000 جنيه وصل سعر موديل فيتارا إلى 430.000 جنيه

10- أسعار سيارات ميتسوبيشى 2017

وصل سعر اقل فئة من موديل لانسر إلى 245.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 275.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل باجيرو إلى 1.540.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.600.000 جنيه

11- اسعار سيارات فورد 2017

وصل سعر موديل فيستا إلى 225.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل فوكاس إلى 290.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 400.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل فيوجن إلى 540.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 680.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل ايكو سبورت إلى 358.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 389.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل جراند سى ماكس إلى 460.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 545.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل كوجا إلى 535.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 664.000 جنيه

12- أسعار سيارات مرسيدس 2017

وصل سعر اقل فئة من موديل CLA 180 إلى 585.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 670.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل GLA200 إلى 705.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل C180 إلى 682.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 998.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل E180 إلى 1.250.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.500.000 جنيه وصل سعر موديل E300 إلى 2.250.000 جنيه

13- أسعار سيارات بى أم دابليو BMW 2017

وصل سعر موديل I118 إلى 555.000 جنيه وصل سعر فئة من I 218 إلى 590.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 870.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من I318 إلى 580.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 620.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل I 320 إلى 720.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 810.000 جنيه وصل سعر موديل I330 إلى 890.000 جنيه وصل سعر من I340 إلى 960.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل I 418 إلى 878.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 966.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل I 520 إلى 900.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.050.000 جنيه موديل I 528 إلى 1.250.000 جنيه

14- اسعار سيارات مازيراتي 2017

وصل سعر موديل موديل يجيبلى إلى 3.300.000 جنيه وصل سعر موديل كواتروبورتي إلى 3.850.000 جنيه وصل سعر موديل ليفانتي إلى 3.500.000

15- أسعار سيارات جاجوار 2017

وصل سعر موديل XE إلى 1.390.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل XF إلى 1.690.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 1.750.000 جنيه موديل Xj إلى 2.990.000 جنيه وصل سعر اقل فئة من موديل F-TYPE إلى 2.850.000 جنيه بينما وصل أعلى سعر لها إلى 3.300.000 جنيه وصل سعر موديل F-PACE إلى 2.790.000 جنيه

16- أسعار سيارات هوندا 2017

وصل سعر سيفيك إلى 514.000 جنيه وصل سعر موديل CRV إلى 800.000 جنيه

17- أسعار سيارات بريليانس 2017

وصل سعر موديل V5 إلى 285.000 جنيه

18- اسعار سيارات جاك 2017