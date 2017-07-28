خبير اقتصادى يكشف عن علاقة موسم الحج بارتفاع سعر الدولار بالبنوك

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خرجت تصريحات الخبير الاقتصادى، الدكتور خالد الشافعى، مؤكدة على أن السبب الرئيسي في إرتفاع أسعار عملة الدولار الأمريكي هو اقتراب موعد أداء موسم الحج لهذا العام حيث يسعى الحجاج إلى الحصول على العملات الأجنبية من أجل أن يتمكنوا من استخدامها في عدد من الإجراءات قبل السفر وهذا اعتبره الخبير هو السبب المباشر والأساسي فى إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملاته.

وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحاته الصحفية التي تم نشرها مؤخرًا أنه مع قرب موسم الحج بدأت الزيادة على الطلب على العملة السعودية حيث يسعى الحجاج الذين قد ظهرت أسمائهم ضمن قائمة المسافرين لأداء مناسك الحج هذا العام من الحصول على الريال السعودى بالإضافة إلى الدولار الأمريكي من أجل أن يتم استخدامهم فى عدد من الإجراءات بالإضافة إلى الحجوزات لإتمام عملية السفر.

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من جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي في تصريحاته على أن كل هذه المتطلبات من قبل الحجاج بالإضافة إلى أصحاب الشركات الخاصة بالسياحة من شأنها أن تؤثر في حركة التعاملات المالية كما تؤثر على أسعارها حيث ورد أنها قد أدت إلى وجود ضغط كبير من قبل الحجاج وأصحاب هذه الشركات على العرض والطلب بالأسواق على هاتان العمليتان وهو الأمر الذى أدى في النهاية إلى زيادة سعر صرف تعاملات هذه العملات بالبنوك المصرية.

وأشار الدكتور خالد الشافعي فى حديثه إلى أنه من المتوقع بعد أن تنتهى فترة موسم الحج ويقل الطلب علي العملة الخضراء والريال السعودي سوف يعود سعر الدولار الأمريكي من جديد إلى الانخفاض، حيث أكد على أنه من المتوقع طبقًا لعدد من التصريحات وبعض المؤشرات أن يصل سعر الدولار بالبنوك إلى أقل مما كان عليه قبل موسم الحج.

أكد عدد من خبراء المال في الأسواق المصرية أن الدولار الأمريكي سوف يشهد في الفترة المقبلة وتحديدًا مع قرب نهاية هذا العام الحالي هبوط كبير في سعره بعد أن واجه انخفاض مفاجئ في الفترة الأخيرة لتغيير مجرى طريقه الذي سلكه على مدار عدة شهور طويلة بمصر وأدى إلى رفع الأسعار بوجه عام وتغير حركة السوق في البلاد.