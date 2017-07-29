جوجل: تتعهد بتدريب 10 ملايين شخص من شباب أفريقيا على المهارات الرقمية

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صرح الرئيس التنفيذي لـ الفابت الشركة المالكة لـ “جوجل” إن الشركة تسعى إلى تدريب عدد عشرة ملايين شخص في قارة أفريقيا على خبرات شبكة الانترنت على مدار الخمس سنوات المقبلة من أجل جعل هؤلاء الأشخاص أكثر تأهيلا للعمل بالوظائف المختلفة.

أفادت متحدثة رسمية باسم شركة جوجل إن أحد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية يستهدف هو أيضا بتدريب عدد 100 ألف مطور لبرامج الكمبيوتر في كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا .

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يعتبر هذا العرض المقدم من شركة “جوجل” بمثابة توسيع المبادرة التي شتتها في أبريل نيسان 2016 لتأهيل شبان من قارة أفريقيا على القدرات الرقمية، وكانت قد أعلنت “جوجل”، في شهر مارس آذار أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة الأولى لتأهيل عدد مليون شخص، حيث تسعى شركة جوجل إلى أعلى مستوى من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها السادة العملاء فى المجالات المتنوعة.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة الفابت “ساندر بيتشاي”، من خلال مؤتمرا صحفيا عن تعهد الشركة بتحضير عدد 10 ملايين شخص قائلا: “أن شركة ملتزمة بتجهيز 10 ملايين شخص آخرين على مدى الأعوام الخمسة القادمة التوظيف مستقبلا”.

تعد جوجل “الفابت”، واحدة ضمن الشركات الكبرى فى مجال التكنولوجيا في العالم، وصلت عائداتها طبقا للتقارير الصحفية إلى 26 مليار دولار هذا خلال الربع الثاني من سنة 2017، فيما ورد عن إجمالي الدخل الصافي للشركة عن الفترة نفسها، وصل إلى 6.3 مليار دولار.

إن شركة “جوجل” قد تأسست سنة 1998 وهي تعتبر اليوم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا، ويعمل لدى الشركة ما يزيد عن حوالى 40 ألف شخص على مستوى أنحاء العالم.

اقتضى نظام إعادة الهيكلة أن تتضمن وحدة “جوجل” محرك البحث الأساسي، على كل من الخدمات التي يقدمها “جوجل مابس”، وأيضا موقع “يوتيوب”، ومعمل “جوجل إكس”.

كما تضمنت أيضا إعادة الهيكلة المشروعات الجديدة للشركة مثل وحدة “نيست” NEST لصناعة المنتجات المنزلية المتقدمة سوف تكون لها إدارة مستقلة ومعمل “كاليكو” المختص بإطالة العمر الافتراضي للإنسان.

بالإضافة إلى أنه سوف تتضمن وحدة فايبر fiber التي تختص بتقديم كافة خدمات الإنترنت عالية السرعة و”جوجل فينتشرز”، القسم الذي من دوره الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية للشركة و”جوجل كابيتال” التي تعمل على الاستثمار في كبرى شركات التكنولوجيا المتطورة.