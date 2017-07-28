مكاسب البورصة المصرية للأسبُوع الحالي تتعدى 1.9 مليار جنيه

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تمكنت البورصة المصرية خلال ال 4 جلسات الخاصة بتعاملات الأسبوع الجاري وذلك بسبب عطلة 23 يوليو أرباح وصلت إلى 1.9 مليار جنيه، و بالتالي فإن نسبة الارتفاعات التي شهدها رأسمال الأسهم بالبورصة خلال تعاملات هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي نحو 0.3% بواقع 712.5 مليار جنيه هذا الأسبوع مقابل مبلغ 710.6 مليار جنيه للأسبُوع الماضي، خلال الإحصائيات التي قامت بها البورصة والخاصة بتعاملات الأسبوع الحالي ومقارنتها بتعاملات الأسبوع الماضي.

و أكدت البورصة المصرية في التقرير الصادر عنها بأن مؤشرات السوق الرئيسية وكذلك الثانوية قد شهدت تغيير خلال خلال التعاملات واختلافات، بحيث شهد المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30 تراجع بنسبة 0.77% ووصل إلى واقع 13609 نقطة، في حين أن عدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة قد شهدت ارتفاع ، وجاء مؤشر إيجي اكس 70 على رأسهم بزيادة 3.84% وبالتالي يصل إلى مستوى 701 نقطة، و كذلك مؤشر ايجي اكس الأوسع نطاقا و الذي قد ارتفع بنسبة 2.62% وبالتالي فإن مستواه قد وصل إلى 1595 نقطة، و كذلك مؤشر إيجي اكس 20 والذي وصلت نسبة الارتفاعات فيه إلى 0.25 % وبالتالي فإن مستواه قد ارتفع إلى نحو 12114 نقطة.

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كما ومرت قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي انخفاض إجمالي لتصل إلى قيمة 3.2 مليار جنيه، و 1.178 مليار ورقة هي كمية التداول والتي تم تنفيذها على عدد من العمليات يصل إلى 89 ألف عملية، هذا بالمقارنة بالأسبوع الماضي الذي بلغت كمية التداول فيه نحو 1.178 مليار ورقة تم تنفيذها على عدد من العمليات يصل إلى 122 ألف عملية.

و قد أوضحت التقارير الصادرة عن بورصة النيل خلال تعاملات هذا الأسبوع أن قيمة التداول لهذا الأسبوع قد وصلت إلى 7.1 مليون جنيه، وعدد الأوراق المنفذة تصل إلى 7.7 مليون وزرقة تم تنفيذها على عدد 1012 عملية .

كما بلغت إجمالي التداول الذي استحوذ عليه سوق الأسهم نحو 95.19%، وكان هذا خلال عمليات التداول داخل المقصورة أما فيما يتعلق بقيمة التداول داخل السندات فقد وصلت إلى 4.81% بالنسبة لتعاملات الأسبوع الحالي.

و قد وصلت قيمة تعاملات المستثمرين بين التقارير أن قيمة التعاملات التابعة للمصريين قد وصلت نسبتها 68.75% هذا من إجمالي التعاملات التي تمت في السوق، في حين أن قيمة تعاملات العرب قد وصلت إلى نسبة 7.59% وتعاملات الأجانب غير العرب قد وصلت نسبتها إلى 23.66 % هذا بعد القيام باستبعَاد الصفقات.

في حين أن صافي الشّراء لتَعاملات الأجانب غير العرب قد نجح في تسجيل نحو 142.03 مليون خلال التعاملات التي تمت في الأسبوع الحالي، و قد بلغ صافي البيع للعرب بقيمة 118.02 مليون جنيه.

وأوضحت الإحصائيات أن تعاملات الأجانب غير العرب قد نجحت في تسجيل صافي شراء بقيمة 7.214 مليار جنيه خلال بداية العام، في حين أن مبلغ 44.42 مليون جنيه هو صافي الشراء بعد استبعاد الصفقات بالنسبة لنفس الفترة.

وبلغت قيمة التعاملات في البورصة التابعة للمؤسسات نحو 37.39%، في حين أن نصيب الأفراد قد شكل باقي المعاملات والتي وصلت نسبتها إلى 62.61 %، في حين أن صافي الشراء التابع للمؤسسات قد وصل إلى قيمة 30.92 مليون جنيه وكان هذا خلال الحسابات التي تم استبعاد الصفقات خلالها.

ووصلت قيمة التداول التي تتعلق بإجمالي قيمة السندات خلال تعاملات الأسبوع الحالي الخاص بالسندات إلى قيمة 140 مليون جنيه، هذا في حين أن تعاملات هذا الأسبوع فيما يتعلق بإجمالي حجم التعامل على السندات قد نجحت في تسجيل نحو 139 سند تقريبا.

جاء هذا خلال التقرير الصادر من قبل البورصة المصرية الخاص بتعاملات الأسبوع الحالي ومقارنتها بتعاملات الأسبوع الماضي خلال ال4 جلسات التي تمت في هذا الأسبوع في البورصة المصرية.