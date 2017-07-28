شركة “أمازون دوت كوم” تكشف عن صافي ارباحها من مبيعات الربع الثاني من هذا العام

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قامت شركة أمازون دوت كوم مؤخرًا بالكشف عن حقيقة إجمالي أرباح وخسائر الشركة المتعلقة بالفترة المالية الثانية من العام الجاري، حيث أعلنت الشركة والتي تعد أشهر الشركات الموجودة علي الشبكة العنكبوتية على مستوى دول العالم أن أرباحها قد انخفضت بشكل كبير في هذه الفترة عن المتوقع لها من قبل.

ورد في تصريحات شركة أمازون دوت كوم أنه فيما يخص أرباح الشركة فى الربع الثانى من العام الجاري قد سجلت المؤشرات حدوث هبوط كبير في مستواها المعتاد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث انخفضت أرباحها بنسبة 77 بالمئة.

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من جهة أخرى، قد توقعت الشركة في بيانها وقوع خسارة كبيرة في تكاليف التشغيل المحتملة المتعلقة ايضًا بمصاريف وتكاليف الربع الحالي، وقد جاءت هذه الخسائر على العكس من أداء الشركة المتقدم والذي قد أكدت فيه على حرصها على الاستمرار فى الاستثمار بكثافة فى تلك الفترة بمحتويات الفيديو والعمل في اقتصادات سريعة النمو مثل التي أجرتها في دولة الهند.

وتراجع سهم الشركة 3 بالمئة إلى 1014.75 دولار فى التعاملات اللاحقة على الإغلاق لكن يبقى مرتفعا حوالى 41 بالمئة عن مستواه فى بداية العام.

وقد أكدت الشركة والتي تعد أكبر شركة فى العالم لمبيعات التجزئة وذلك عبر خدمات الانترنت في تصريحاتها الأخيرة أن صافي أرباحها عن تلك الفترة المالية قد هبطت إلى حوالي 197 مليون دولار أمريكي، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للشركة حيث يوازي هذا المبلغ 40 سنتا للسهم.

وقد ورد أنه في خلال تعاملات الربع الثاني من هذا العام وتحديدًا ذلك الذي انتهي فى الثلاثين من شهر يونيو قد وصل إلى 857 مليون دولار، أو ما يقابلها من سعر 1.78 دولار بالنسبة إلى السهم وذلك نفس ما وصل إليه قبل عام.

جدير بالذكر أنه قد قفز صافي المبيعات في تلك المرحلة إلى 24.8 بالمئة حتى 37.96 مليار دولار أمريكي، وقد كان هذا عكس ما صرح به المحللون حيث جاءت توقعاتها المالية فى الحصول على ربح قدره حوالي 1.42 دولار أمريكي وذلك عن السهم الواحد بالإضافة إلى توقعاتهم بوجود إيرادات قدرها حوالي 37.18 مليار دولار.