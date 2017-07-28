شركات المحمول تعلن عن موعد تقديم خدمات الجيل الرابع

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قام السيد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإعلان عن مفاجأة جديدة إلى عملاء شركات المحمول في مصر، حيث ورد أن جميع شركات المحمول أصبحت جاهزة بشكل رسمي في الفترة الحالية من أجل أن تقوم بتقديم خدمات الجيل الرابع الخاصة بهاتف المحمول.

كما تقرر أن يتم تقديم هذه الخدمة إلى المواطنين خلال 15 يوما، كما أكد على أن الوزارة قد عملت في الفترة الماضية على توزيع التراخيص على شركات المحمول الموجودة في مصر وأنها قد انتهت منها حاليًا.

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وأضاف المهندس ياسر القاضي، فى خلال تصريحاته التي تم نشرها على شاشة قناة “دي إم سى” الفضائية فى وقت لاحق، إن وزارة الاتصالات فى مصر قد قامت بتوزيع ترددات خدمات الجيل الرابع حيث انتهت من توزيعها بشكل تام على 4 شركات المحمول الموجودة بالبلاد، كما لفت سيادته في تصريحاته إلى أن الشركة المصرية للاتصالات قد انضمت رسميًا إلى الشركات الثلاثة، وبناءًا على ذلك قد حصلت على الترخيص الخاص بهذه الترددات مثل شركات المحمول الأخري.

وقد أشار القاضي في تصريحاته إلى أن هناك عدد من الإجراءات الهامة والتي تتم في الفترة الحالية على أرض الواقع والتي تخص تغيير الترددات السابقة والتي كانت تعمل عليها الشركات، حتى تتمكن كل شركة على حد من خوض المنافسة الجديدة بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات المتاحة من ناحيتها لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن خدمات 4G والذي يطلق عليها خدمات الجيل الرابع تعد أحد أجيال الاتصالات اللاسلكية الخلوية التي يتم العمل عليها في إطار السباق الزمني ومعترك التكنولوجيا الذي تخوضه البلاد في الفترة الحالية والمنافسات القوية أمام الدول المتقدمة، حيث يعد هذا النظام هو تطوير المعايير كلاً من 3G و2G لتصبح في الفترة القادمة الـ 4G والتي مخصصة إلى الاتصالات المتقدمة المتنقلة الدولية “IMT Advanced”.

أكد العديد من المسؤولين أن الـ 4G هو مصطلح أوسع للاتصالات كما أنه يشمل معايير أخرى كثيرة خارج عملية الاتصالات المتقدمة والتي تضم عملية الاتصال المتنقلة الدولية والتي تمتاز بعدد من الخدمات الجديدة والمميزة بالنسبة للعملاء.