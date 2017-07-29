تعليق صادم من صندوق النقد على أسعار الدولار

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نشرت صحيفة رويترز التصريحات الأخيرة الصادرة من صندوق النقد الدولي مساء يوم أمس الجمعة والمتعلقة بشأن قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق والدول الأقوي على مستوي العالم ومدي حقيقة هذه الأسعار حيث أكد الصندوق على أن هذه الأسعار مبالغ فيها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 % وقد جاءت تلك التصريحات مستندة علي أساسيات الاقتصاد الأمريكي والتي يتم التعامل بها في الأجل القصير.

من جهة أخرى جاءت في تصريحات صندوق النقد أنه يرى أن قيم بعض العملات الأخرى والتي تعد لها قوة كبيرة بالأسواق تعد مناسبة للفترة الحالية ومن ضمن هذه العملات التي أثنى الصندوق على أسعارها جاءت عملة اليورو واليوان الصيني والين الياباني حيث أكد على أنها متماشية بوجه عام مع تلك المرحلة طبقًا إلى الأساسيات المالية المعتادة.

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جدير بالذكر أنه قد أظهر تقرير القطاع الخارجي التابع إلى صندوق النقد الدولي تقييم سنوي خاص بالعملات المختلفة بالإضافة إلى الإشارة إلى الفائض والعجز الخارجي الذي أعلنت عنهم كل دولة في الآونة الأخيرة والمتعلقة الاقتصادات الكبرى التي لها تأثير كبير على اسواق المال، كما أكد الصندوق على أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية الموجودة بتلك الميزانيات أصبح في الفترة الأخيرة متمركزا حول عدد من الاقتصادات المتعلقة بالدول المتقدمة بعينها ومن ضمن هذه الدول جاء الولايات المتحدة الأمريكية بينما من جهة أخرى استمرت وجود فائض في ميزانيات كلاً من الصين وألمانيا.

كما أشاد التقرير بقيمة اليورو حيث أكد على أنها ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية بينما علق علي سعر الصرف الحقيقي لها يعد منخفضًا في هذه الفترة بما يتراوح ما بين 10 و20 % وذلك في حالة تطبيق أساسيات الاقتصاد الألماني عليه.

وعن ارتفاع قيمة العملة الخضراء في الأعوام القليلة الماضية أكد الصندوق على انه كان يستند إلى وجود توقعات النمو بشكل أقوى بالإضافة إلى التباين في السياسة النقدية المتبعة في هذه المدة ما بين منطقة اليورو واليابان كما يوجد بعض التوقعات قد صدرت بشأن وجود مزيد من الحوافز المالية التي سوف تطفو بقوة من داخل إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي.