بي إن بي باريبا: الانخفاض في أرباح الربع الثاني أقل من المتوقع

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أعلنت نتائج “بي إن بي باريبا” وهو أكبر المصارف المدرجة في فرنسا خلال حساب صافي ربح الربع الثاني تسجيل انخفاضات أقل من التوقعات التي أكدها مجموعة من الخبراء، وجاء هذا خلال النتائج المعلنة يوم الجمعة، الجدير بالذكر أن تلك النتائج قد حققها من خلال الاستفادة من زيادة الإيرادات وخفض التكاليف الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وكانت النتائج التي تم الإعلان عنها تخالف الاستطلاعات التي أجريت من قبل رويترز لخمسة من المحللين بخصوص ربح يصل قدره إلى 1.91 مليار يورو، حيث كانت النتائج تسجل قيمة انخفاض 6.4% بالنسبة لصافي الربح الذي حققه المصرف والذي وحققت نسبة الانخفاض مقابل الربح نحو 2.396 مليار يورو.

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في حين أن الارتفاعات التي سجلتها إيرادات البنك خلال التعاملات قد وصلت قيمتها إلى 4.6%، وفي ظل تطبيق إجراءات خفض التكاليف والتي جاءت ضمن إطار خطة التحويل التي قام بها البنك مع مطلع 2016 بهدف العمل على رفع العائد على الأسهم بعد إجراءات خفض الضريبة إلى نسبة 19% بحلول عام 2020 من نسبة 13.3 والتي طبقت في 2016، الأمر الذي ساهم في تراجع المصروفات بنسبة 6%.

الجدير بالذكر أن قيمة الانخفاضات التي أعلنها المصرف في المجمل بالمقارنة مع الأرباح الرأسمالية الاستثنائية التي تم الإعلان عنها من قبل المصرف عقب بيع حصته في فيزا يوروب والتي وصلت قيمتها وقتها إلى 597 مليون يورو، وصلت تلك الانخفاضات في الإيرادات إلى نحو 10.94 مليار يورو من قيمة 11.32 مليار قبل عام.

و جاءت الإيرادات وفقا التوقعات التي صدرت من قبل الكثير من المحللين الاقتصاديين، وساهم في تحقيق تلك الإيرادات الأرباح الكثيرة التي قد تم تحقيقها فيما يتعلق بقطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، هذا بجانب تبديد أثر انخفاض إيرادات أسواق خدمات التجزئة المصرفية الأوروبية والتي تمت من خلال الخدمات المالية، كل هذا نجح في رفع قيمة الإيرادات لتصل إلى نسبة 10.84 مليار يورو.

كل تلك النتائج تم الإعلان عنها خلال التقارير الصادرة من قبل المصرف والتي جاءت أمس، الجمعة وفقا لنتائج التعاملات التي تمت في المصرف خلال الربع الثاني والتي يوضح خلالها صافي الأرباح وكذلك قيمة الانخفاضات والأسباب التي أدت إلى الوصول إلى تلك النسب.