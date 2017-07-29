البورصة تكشف عن قيمة مشتريات الأجانب والعرب منذ بداية العام الحالي

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قامت البورصة المصرية بالإعلان عن إجمالي مشتريات الأجانب والعرب بالإضافة إلى المصريون خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت البورصة علي استحواذ المصريين على عمليات الشراء.

أعلنت البورصة أن المصريين قد تمكنوا من الاستحواذ فى تعاملاتهم علي عمليات الشراء بنسبة وصلت إلى 68.75% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة بينما من جهة اخرى قد تمكن الأجانب بوجه عام من الحصول على 23.66% من تعاملات البورصة في نفس الفترة.

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جدير بالذكر أن البورصة قد أكدت على أن الأجانب وتحديدًا غير العرب قد تمكنوا من تسجيل صافى عمليات شراء كبيرة قد تمت داخل البورصة المصرية حيث بلغ إجمالي قيمة هذه المشتريات بحوالي 7214.17 مليون جنيه مصري وذلك منذ مطلع العام الحالى، بينما من جهة أخرى قد سجل العرب فى تعاملاتهم بالبورصة المصرية صافى عمليات شراء بلغت قيمتها بمقدار 44.42 مليون جنيه وذلك من خلال تعاملاتها فى الفترة نفسها، حيث تمت هذه التعاملات بعد استبعاد هذه الصفقات.

ومن خلال تعاملات البورصة المصرية في الأسبوع الماضي، قد تمكن الأجانب “غير العرب” من تسجيل صافي عمليات شراء داخل البورصة بقيمة مالية قدرها 142.03 مليون جنيه، بينما من جهة أخرى قد سجل العرب في نفس الفترة صافى عمليات بيع بقيمة مالية وصلت إلى 118.02 مليون جنيه، وقد تم احتساب تلك القيم بعد استبعاد مبالغ الصفقات، وذلك فقًا لما ورد مؤخرًا فى التقرير الأسبوعى الصادر من قبل البورصة المصرية.

وقد سجلت تعاملات المصريين بوجه عام داخل أركان البورصة المصرية نسبة 68.75% وذلك من إجمالي قيمة تعاملات السوق المصري، بينما من جهة أخرى استحوذ الأجانب غير العرب في هذه التعاملات على نسبة 23.66%، وقد ورد أن إجمالي تعاملات العرب قد بلغت 7.59% وذلك خلال اﻷسبوع الماضى، وقد تم احتساب هذه القيم بعد استبعاد قيمة الصفقات.

وقد أعلنت البورصة على أنه قد استحوذت المؤسسات فى تلك المعاملات على نسبة 37.39% وذلك من إجمالي قيمة المعاملات فى البورصة المصرية، بينما جاء في تقرير البورصة أن باقى المعاملات التي جرت كانت من نصيب الأفراد حيث وقعت بنسبة 62.61%، كما صافى عمليات الشراء الخاصة بالمؤسسات بقيمة 30.92 مليون جنيه وذلك خلال تعاملاتها فى اﻷسبوع الماضى، حيث جاءت هذ القيم بعد أن تم استبعاد قيمة الصفقات.