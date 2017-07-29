البنك الأهلي: في نهاية السنة المالية الماضية وصل حجم الودائع إلى 850 مليار جنيه

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أعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن وصول حجم محفظة الودائع بعد الارتفاعات التي مرت بها إلى نحو 850 مليار جنيه، وجاء هذا وفقا للتقارير الصادرة في نهاية السنة المالية الماضية 206/2017 في نهاية شهر يونيو الماضي.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، وصول النمو للودائع خلال العام الماضي المالي إلى نحو 292 مليار جنيه وقد سجلت في نهاية يونيو 2016 قيمة 558 مليار جنيه.

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وأكد رئيس إدارة البنك الأهلى المصري “هشام عكاشة” خلال تصريحاته أن لجنة ألكو وهي لجنة الأصول والخصوم التابعة للبنك أصدرت قرار تطبيق زيادات على قيمة الفائدة بنسبة 0.5% على جميع أنواع الودائع، وأعلنت أن هذا القرار سوف يتم البدء في تنفيذه مع بداية أغسطس القادم، وأضاف خلال التصريحات أن نسبة 0.75% ستكون مقدار الزيادة على الودائع التي تكون مدتها أقل من 6 أشهر.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن قرار رفع قيمة الفائدة بنحو 2%، وجاء هذا ضمن الإجراءات التي قام بها البنك للمحافظة على القيمة الشرائية للجنيه وعدم حدوث أي تراجعات في قيمته في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية والتابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي على رأسها ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود و تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك كمحاولة من البنك للحد من الارتفاعات المستمرة لمعدلات التضخم.

الجدير بالذكر أن هذا الإجراء مؤقت لفترة تم تحديدها من قبل البنك المركزي، في حين أن الشهادات المرتفعة العائد من المرجح أن تشهد استِقرار في قيمة الفائدة عليها، والتي تصل نسبتها إلى ما بين 16% إلى 20% خلال التعاملات الحالية في بنك مصر وكذلك البنك الأهلي المصري.

ويذكر أن عدد من البنوك التي تقع تحت قيادة بنك مصر والبنك الأهلي المصري قد نجحت خلال الفترة الماضية في عقد أحد أكبر الصفقات التمويلية، حيث تمت تلك الصفقة بين كلا من قطاع الكهرباء والجهاز المصرفي المصري، وبناء عليها فإنه قد تم توقيع أحد العقود المشتركة طويلة الأجل والتي تصل قيمته إلى نحو 37.4 مليار جنيه،جاء هذا ضمن التصريحات التي صدرت عن مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اليوم والتي أوضح خلالها آخر المستجدات خلال التعاملات.