وزارة المالية تعلن عن طرح أذون خزانة بـ13.5 مليار جنيه

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أعلنت وزارة المالية والتجارة مؤخرا فى أحدث تصريحاتها الاقتصادية أنها سوف تقوم بطرح عدد من أذون خزانة يوم غد الأحد بمبلغ مالي يقدر بحوالي 13.5 مليار جنيه وذلك فى الأسواق المصرية فى إطار طرحها الجديد لأذون الخزانة للمواطنين.

قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن نيته فى طرح أذون جديدة يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن يتم طرح هذه الأذون والتي تعرف في عالم الإقتصاد والمال بأسم أذون خزانة فى الأسواق المحلية نيابة عن وزارة المالية والتجارة، وسوف يقدم البنك المركزي في ذلك الطرح الحديث أذون خزانة بقيمة مالية تقدر بحوالي 13.5 مليار جنيه مصري، وقد ورد أن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة البنك المركزي سوف تكون لأجل ومن المتوقع أن تقدر مدتها حوالي 91 يومًا، كما أعلن المركزي أنه سوف يبلغ مقدار هذه الأذون نحو 6.5 مليار جنيه، بينما ورد أن قيمة الطرح الثاني من أذون خزانة التى من المقرر أن يتم طرحها يوم غدا أيضا تقدر بقيمة 7 مليارات جنيه مصري حيث ورد أن مدة هذه الأذون تختلف عن مدة الطرح الأول حيث تقرر أنها سوف تكون لأجل لمدة 266 يومًا.

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من جهة أخرى قد أعلنت الحكومة المصرية ان هذا العام المالي الذي أوشك على النفاذ سوف يواجهها عجز كبير فى الموازنة العامة حيث يتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة لهذا العام المالى طبقا للحسابات المالية للدولة و التي توقعتها بالنسبة لنهاية العام المالى الجارى سوف تصل إلى حوالى 322 مليار جنيه مصرى. كما ورد أن الحكومة تسعى لسد هذا العجز عن طريق التمويل بعدة طرق مختلفة.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بطرح عدد كبير من أذون خزانة وسندات خزانة بالأسواق كما يتم الاعتماد فى عملية سداد العجز فى الموازنة على أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرحها نيابة عن وزارة المالية والتجارة، كما تقوم الحكومة باستخدام عدد من الطرق والمساعدات بالإضافة إلى المنح التي تقوم بتقديمها كلا من الدول العربية إلى البلاد بالإضافة إلى استخدام المالية القروض الدولية فى سد العجز فى هذه الموازنة.