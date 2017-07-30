ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بسبب قرب عيد الأضحى

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شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية بالإضافة إلى أسعار المواشي الحية ارتفاع كبير فى الفترة الأخيرة، حيث يتوقع خبراء الأسواق أنه سوف تشهد هذه السلع مزيد من الارتفاعات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لأنه من المعتاد أن يزيد الطلب على اللحوم الحمراء في تلك الفترة من العام بين صفوف المسلمين لزيادة تناولهم كميات كبيرة من اللحوم و كثرة العزومات والولائم بالإضافة إلى زيادة أعداد الذبائح الخاصة بعيد الأضحى لدي المسلمين.

من جهة أخرى، أنه قد ساهمت قرارات الحكومة المصرية والتي قد تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على رفع سعر اللحوم الحمراء بشكل عام فى السوق المحلي بعد أن تقرر أن تم رفع الدعم نسبيا عن كلاً من الوقود والمحروقات والمنتجات البترولية، مما أثر بشكل كبير في الأسعار بشكل عام بسبب زيادة تكاليف النقل والكهرباء والأجور وعليه فقد ارتفعت أسعار اللحوم العجول والمواشي سواء في السوق الحرة بالمحافظات أو لدى الجزارين فى المجازر وحتى فى حظائر الماشية.

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أكدت بعض التصريحات على أن استقرار أسعار اللحوم البيضاء بشكل نسبيًا على عكس أسعار اللحوم الحمراء التي زادت فى الكيلو الواحد بنسبة 10 جنيهات، بينما استقرت أسعار الدواجن فى عدد من المحافظات والمناطق عند 25 جنيها وذلك بالنسبة إلى الكيلو الواحد، أما عن سعر البيض فقد ورد أنه قد وصل سعر البيضة في العديد من المناطق إلى جنيه ونصف وذلك بالنسبة لسعر البيض للمستهلك ليصبح سعر كرتونة البيض حوالي 39 جنيها بالأسواق.

جدير بالذكر أنه بعد الارتفاعات الأخيرة قد وصل سعر البنزين 92 بعد أن كان سعره 3.50 جنيه في الشهر الماضي، بلغ الآن 5 جنيهات بعد الزيادة، أما عن سعر لتر السولار بعد أن كان سعره 2.35 جنيه ووصل الآن إلى 3.65 جنيه، وقد ورد أن سعر لتر بنزين 80 كان فى الفترة الماضية بحوالي 2.35 جنيه، وارتفع حاليًا ليصل إلى 3.65 جنيه.

كما ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز المنزلي فى جميع المناطق والمحافظات، حيث كان سعر الأنبوبة بالنسبة إلى المستهلك بحوالي 15 جنيها، لتصبح بعد الزيادة الجديدة 30 جنيها، وقد تصل فى بعض المناطق لعدة أسباب مختلفة للمستهلك إلى 50 جنيها.