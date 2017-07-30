موازنة الدولة تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية على منتجات المزاج

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تسعى موازنة جمهورية مصر العربية في العام المالي 2017/ 2018 العمل على توفير مصادر للإيرادات عن طريق ضريبية تطبق على منتجات التبغ، والكحول والسجائر، والشاي التي يتم استيرادها من الخارج لتصبح قيمة التحصيل الضريبي عنها حوالي خمسمائة وثلاثة وستون مليون جنيه مصري، حيث تبلغ الزيادة في قيمة ما يتم استيراده من هذه المنتجات التي تسمى منتجات المزاج حوالي مائتين وستة وستين مليون جنيه مصري عن العام الماضي 2016، ويأتي هذا في إطار سعي الموازنة المالية لجمهورية مصر العربية في العام المالي الجديد على تقليل الفجوة التمويلية التي حدثت في السنة المالية الجارية 2017.

وتعمل وزارة المالية المصرية في إطار تعاونها مع مصلحة الضرائب على تحصيل ضريبية خلال العام المالي الجاري 2017 لتبلغ قيمتها حوالي 603,92 مليار جنيه مصري، في مقابل حوالي 433,3 مليار جنيه مصري في العالم الماضي 2016/ 2017 لتحقيق قيمة التحصيل الضريبي لتصل حوالي 382 مليار جنيه مصري تقريبا، وتبلغ قيمة ما تحققه الإيرادات الضريبية من إجمالي إيرادات الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية في العام المالي الجاري 2017/ 2018 لتمثل نسبة 72,4 في المئة.

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أما الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد تم وضع مقترح فيها على أن تصل قيمة التحصيلات الضريبية في موازنة الدولة حوالي 135 مليون جنيه مصري من قيمة ما يتم استيراده من الشاي إلى مصر ليتم زيادة مقترح التحصيل الضريبي ليصل إلى 57 مليون جنيه مصري بالمقارنة بما تم تحقيقه في العام الماضي من قيمة التحصيل الضريبي عن الشاي المستورد الذي بلغ حوالي ثمانية وسبعون مليون جنيه مصري فقط، وكذلك سجلت باقي منتجات المزاج مثل التبغ والسجائر قيمة تحصيل ضريبة تصل إلى أربعمائة وأربعة وعشرين مليون جنيه مصري لتسجل زيادة تقدر بمائة وسبعة مليون جنيه مصري بالمقارنة مع السنة المالية الماضية 2016/ 2017.

كما استهدفت موازنة الدولة في العام المالي الجديد زيادة تحصيل الضريبة من منتجات الكحول وهي الخمور التي يتم استيرادها في السوق المصرية لتسجل حوالي اثنين مليون جنيه، لتحقق زيادة عما تم تحقيقه ما تم استيراده من الخمور عن العام الماضي 2016/ 2017 لتكون الحصيلة الضريبية المستهدفة في العام الجديد حوالي أربعة ملايين جنيه مصري.