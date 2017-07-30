“التعمير والإسكان” يطرح كراسات شروط حجز 24 ألف قطعة أرض

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أعلنت كافة فروع بنك التعمير والإسكان العاملة في السوق المصرية اليوم عن طرح كراسات شروط حجز أربعة وعشرين ألف قطعة أرض تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تسعة عشر مدينة جديدة، وتبلغ مساحات هذه الأراضي المطروحة من قبل الوزارة مساحات مختلفة تتراوح ما بين مائتين وتسعة متر مربع، وألف وخمسمائة متر مربع، على أن يبدأ طرح كراسات الشروط لحجز هذه الأراضي اليوم الموافق الأحد الثلاثين من شهر يوليو الجاري.

ويبلغ عدد الأراضي المطروحة للبيع من قبل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حوالي 12721 قطعة أرض، على أن يتم طرح أراضي للإسكان الاجتماعي من الأراضي المطروحة عن طريق القرعة وتصل مساحات أراض الإسكان الاجتماعي حوالي مائتين وتسعة متر مربع إلى مساحة حوالي مائتين وستة وسبعين متر مربع.

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وتم الإعلان عن عدد الأراضي المطروحة للإسكان المميز من قبل وزارة الإسكان ليصل عددها حوالي 7373 قطعة أرض، بالإضافة إلى طرح عدد حوالي 3930 قطعة أرض أكثر تميزاً تبدأ مساحتها من حوالي أربعمائة متر مربع إلى مساحات تصل إلى ألف وخمسمائة متر مربع.

وصرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي أن كراسة الشروط الخاصة بالتقدم إلى الحصول على قطع الأراضي المطروحة من قبل الوزارة تحتوى على استمارة بيانات كما يتم تحديد أسعار الأراضي المطروحة لحجز الأراضي.

كما أشار مصطفى مدبولي أنه التقدم للحصول على كراسة الشروط للأراضى المطروحة من قبل الوزارة سيتم خلال الفترة السادس من شهر أغسطس القادم حتى يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس، على أن يتم الحصول على كراسة الشروط من كافة فروع بنك التعمير والإسكان في جمهورية مصر العربية خلال أيام العمل الرسمية في البنك، وبالتحديد من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف مصطفى مدبولي في أنه للحصول على الأراضي المطروحة من قبل الوزارة لابد من التعامل المباشر مع كافة فروع بنك التعمير والإسكان في مختلف المناطق، وحذر الوزير من التعامل مع أي أفراد أو جهات خارج البنك وفروعه من أجل الحصول على قطع الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان.