الإحصاء يعلن عن أعداد الأجانب العاملين في مصر

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص المصري بالإضافة إلى الأجانب العاملين في قطاع الاستثمار في مصر في سنة 2016، وتم الإعلان عن هذه النشرة اليوم الموافق الأحد الثلاثين من شهر يوليو الجاري.

وأوضحت النشرة أن العدد الإجمالي للأجانب العاملين في القطاع الاستثماري والخاص في جمهورية مصر العربية بلغ عددهم حوالي 14045 عامل أجنبي، وفي عام 2016 بلغ عدد الأجانب العاملين في السوق المصرية حوالي 13896 عامل أجنبي حيث تم زيادة عدد الأجانب بنسبة 1,1 في المئة عن النسبة التي تم تسجيلها في عام 2015، وحددت النشرة أن عدد الوافدين الأجانب الذين يعملون في السوق المصرية لأول مرة خلال عام 2016 حوالي 5736 عامل أجنبي، حيث بلغ زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص والاستثماري المصري من الأجانب نسبه تقدر بحوالي 40.8 في المئة، كما زادت نسبة العمال الأجانب الذين تم تجديد التعاقد معهم لتصل نسبتهم حوالي 59,2 في المئة ويبلغ عددهم 8309.

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وتحتل نسبة العمالة الأجنبية الوافدة من دول أسيا هي العدد الأكبر في مصر حيث يبلغ عددهم تبعا لما جاء في النشرة حوالي 5049 عامل أجنبي وتبلغ نسبتهم حوالي 35,9 في المئة، حيث يصل عدد العمال الوافدين من بنجلاديش 1247 ويمثل نسبتهم في العمالة الوافدة حوالي 24,7 في المئة، وتأتي العمالة الوافدة من الهند حوالي 1482 عامل أجنبي وافد ويمثلون نسبة 29,4 في المئة.

وثم جاء في النشرة نسبة العمالة الوافدة من الدول الأوروبية للعمل في السوق المصرية حوالي 4095 عامل أجنبي لتبلغ نسبتهم حوالي 29,2 في المئة، وتحتل العمالة الوافدة من إنجلترا أعلى النشرة حيث يصل عددهم حوالي 792 عامل أجنبي كما يمثلون نسبة تصل إلى 19,3 في المئة، ثم العمالة الوافدة من إيطاليا ليبلغ عددهم حوالي 565 عامل أجنبي ويسجلون نسبة 13,8 في المئة عن عام 2016 السابق.

أما العاملين الوافدين إلى مصر من الدول العربية فبلغ عددهم في النشرة حوالي 3454 عامل أجنبي يمثلون نسبة 24,6 في المئة أغلبهم من دولة فلسطين حيث يصل عددهم حوالي 1728 عامل أجنبي وتسجل نسبتهم حوالي 50 في المئة، ثم تأتي العمالة الوافدة من دولة سوريا ليبلغ عددهم حوالي 755 وتسجل نسبتهم حوالي 21,9 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن العاملين الوافدين إلى السوق المصرية من أستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية يصل عددهم حوالي 1131، ومعظمهم يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عددهم حوالي 577 أجنبي، ومن كندا يبلغ عددهم حوالي 224 وافد.

وأضافت النشرة أن العاملين الوافدين إلى مصر من الدول الإفريقية تذيل قائمة الوافدين حيث بلغ عددهم حوالي مائة وثمانية وثمانين عامل أجنبي، وتبلغ نسبتهم حوالي 1.3 في المئة من إجمالي الأجانب العاملين في القطاع الاستثماري والخاص في عام 2016 في السوق المصرية.