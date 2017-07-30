البورصة المصرية تحقق لأول مرة فى تاريخها أعلى فائض مالى

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قام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، مؤخرًا بالإعلان الفائض المالي الخاص بالبورصة، حيث أكد سيادته أنه قد تمكنت البورصة المصرية من تحقيق أعلى فائض مالى قد حدث فى تاريخها السوقى من خلال تعاملاتها، حيث ورد أن هذا الفائض يعد الأكبر من نوعه سواء على مستوى القوائم المالية المستقلة الخاصة بالبورصة أو علي مستوى القوائم المالية المجمعة خلال السنة المالية المنتهية وذلك عن عام 2017، كما ورد أن هذا الفائض قد بلغ نحو 103 مليون جنيه مصري.

من جهة أخرى قد ورد أن البورصة المصرية قد تمكنت من تحقيق أعلى فائض لها في خلال العام المالى الماضى، حيث بلغ هذا الفائض حوالي 101 مليون جنيه مصري.

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وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال تصريحاته الصحفية التي قد ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن حصاد وكشف نتائج مجلس إدارة البورصة والتي استمرت علي مدار 4 سنوات ماضية، من خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الأحد، أن إدارة البورصة قد نجحت بشكل كبير فى زيادة نسبة حقوق الملكية وذلك على مدار عملها فى أخر 4 سنوات بالسوق المصري.

أكدت التصريحات الصحفية أنه قد وصلت حقوق الملكية داخل البورصة من 257 مليون جنيه إلى 616 مليون جنيه مصري، وقد فاق هذا الرقم ما تمكنت البورصة من تحقيقه خلال الفترات الماضية، كما تمكن المسؤولين في البورصة من العمل على تخفيض بند النفقات فيها ليصل إلى أرقام أقل مما حققته البورصة عام 2007.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية تعد أحد البورصات العالمية القوية والتي يتداول فيها العديد من المواطنين من مختلف الدول وليس المصريين فقط، حيث ورد أن هناك أعداد كبيرة من العاملين بالبورصة يعدون من الأجانب سواء كانوا العرب أو غير العرب، كما أنهم يقومون بالتداول بشكل مستمر ويومي داخل أركانها.

وتتبع البورصة المصرية الإجراءات والقوانين المقررة من أجل التداول وتعمل بها بشكل حازم من أجل أن يتم إدارة الأعمال بشكل صحيح ودون أي تلاعب من قبل المتداولين أو أصحاب الشركات، كما أنها تتخذ إجراءات سريعة تجاه هذه الأمور.