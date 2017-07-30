الدولار الجمركي يخفض إلى 16,25 ويؤثر على الاستيراد بإيجابية طفيفة

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أعلن عمرو الجارحي وزير المالية المصري عن اتخاذ الحكومة اليوم قرار مالي هام جداَّ، يتضمن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي لكي يصل إلى 16,25 جنيه مصري، حيث كان سعر الدولار الجمركي قبل هذا القرار يسجل 16,50 جنيه مصري، حيث سيتم تطبيق القرار الذي يتضمن تخفيض سعر الدولار الجمركي في أول أغسطس القادم 2017.

وأشارت وزارة المالية أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي هو أول قرار بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي منذ أربعة أشهر مضت، حيث يستخدم الدولار الجمركي في دفع قيمة الرسوم الجمركية التي يتم دفعها من قبل المستوردين بالعملة المحلية المصرية ليتم الإفراج الجمركي عن بضائعهم التي تم استيرادها من الخارج.

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وأوضح وزير المالية المصري خلال مكالمة هاتفية تم بينه من قبل وكالة الأنباء الإخبارية “رويترز” أن قرار وزارة المالية الصادر بشأن تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء تبعاً لتحرك سعر العملات التي انخفضت خلال الفترة الماضية، وكان لابد من اتخاذ قرارات مالية تتفق مع هذا الانخفاض.

وأضاف وزير المالية قائلا: “الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 في المئة من سعر العملة في السوق”.

وعلق نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين وعضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات مجدي الوليلي معلقا على تخفيض سعر الدولار الجمركي قائلا: “أن تأثير خفض سعر الدولار الجمركي على الأسعار إيجابي طفيف، وأن تأثيره سيكون على خفض الأسعار بشكل أكبر في الفترة القادمة، مع احتمال انخفاض الأسعار في المستقبل بنسبة ولكنها ليست نسبة كبيرة”.

والجدير بالذكر ان سعر صرف الدولار في البنوك المصرية يتراوح ما بين 17,95 جنيه، و17,90 جنيه مصري مقابل الدولار، وهذا وفق لسعر الصرف في السوق المصرية في الأسابيع القليلة السابقة حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيث أنه قبل الانخفاض كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتراوح ما بين 18,15 جنيه، و18,10 جنيه مصري.

والجدير بالذكر أن سعر الدولار الجمركي يعد ذات أهمية قصوى من قبل العاملين في مجال التجارة الخارجية والمستوردين في السوق المصرية، حيث أن سعر الدولار الجمركي هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي يستخدم من قبل الجهات الجمركية ليتم على أساسه تحديد قيمة البضائع التي تم استيرادها من الخارج، و يتم حساب الرسوم الجمركية بناء عليها، ولا يتم الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة إلا بعد دفع الرسوم الجمركية وفقا لسعر صرف الدولار في البنوك المصرية والبنك المركزي.

وتحدد مصلحة الجمارك المصرية قيمة الضرائب على الواردات التي تعرف بالتعريفة الجمركية بالإضافة إلى دفع ضرائب أخرى المقررة إلا ما يتم استثناؤه من هذه الضرائب، ويدفع المستوردين الضريبة الجمركية على البضائع بالدولار كما تحددها الدولة.