اجتماع “شركة المعمورة” لمناقشة أعمال الشركة عن عام 2017

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تم عقد اجتماع الجمعية العامة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بحضور وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، وتعد شركة المعمورة شركة تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وتم عقد الاجتماع لمناقشة نتائج أعمال لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية خلال العام المالي الذي تم انتهاءه في الثلاثين من شهر يونيو 2017، واعتمدت الجمعية العامة للشركة نتائج أعمال الشركة عن العام المنتهي 2016/ 2017، ومن خلال النتائج والمؤشرات تبين تحقيق الشركة صافي أرباح تم تحققها تقدر بحوالي 23 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة 303 في المئة عن العام المالي السابق 2015/ 2016، كما زادت إيرادات شركة المعمورة لتسجل 173 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة 33 في المئة مقارنة بعام 2015/ 2016.

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وأعلن أشرف الشرقاوي عن أشادته بالتطوير الكبير في إيرادات شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية وتحقيقها أرباح كبيرة في الفترة الماضية، ووجه الشكر لإدارة شركة المعمورة، ومراقبي الحسابات على تعاونهم في إعداد القوائم المالية ومراجعتها خلال مدة زمنية تصل إلى أقل من شهر من نهاية العام المالي 2016/ 2017.

كما وجه أشرف الشرقاوي شكره لإدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تعد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية تابعة لها، بسبب متابعتهم لنتائج الشركات الخاضعة لها، وطالب الوزير الشركة القابضة ببذل المزيد من العمل لمضاعفة إيرادات الشركات خلال السنوات العمل المقبلة.

وطلب أشرف الشرقاوي من إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بإعداد تحليل شامل ومفصل عن كافة الإيرادات التي تشمل كل نشاط من أنشطة الشركة على حداه بالإضافة إلى عمل تقرير عن قيمة المصروفات والعمل على تقليلها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مع ضرورة تغطية كافة النفقات والمصرفات من خلال إيرادات عن طريق عرض الأصول التابعة للشركة للتأجير لرفع عائد الشركة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال المشروعات العقارية التي تقوم بها الشركة.

كما تم مناقشة الجمعية العامة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية الخطة الاستثمارية التي ستعمل بها الشركة، كما تم مناقشة عدد من المشروعات مثل المشروعات السكنية التي تقيمها الشركة في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في الإبراهيمية، وفي مدينة 6 أكتوبر بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير منطقة الشاطئ في المعمورة.